Unul dintre aceste orașe este Bârlad, din județul Vaslui. Aici, principala problemă nu mai este lipsa prizelor, ci numărul redus de mașini electrice care să le folosească, spune Ciprian Cherciu, expert în domeniul mobilității electrice și fondator EcoDrive.

“Avem mai multe stații decât am avea nevoie”

„Aș spune că acum avem o infrastructură de încărcare mai dezvoltată decât numărul de mașini electrice. Avem mai multe stații decât am avea nevoie. Avem chiar situații cu localități care au mai multe stații de încărcare rapide decât pompe de benzină. (…) Bârlad e un exemplu foarte bun. În centrul comercial de la ieșirea din oraș cred că sunt cel puțin 20 de stații rapide”, a spus Cherciu, invitat la PRO Verde.

Autostrada Moldovei este înțesată de stații de încărcare, dar încă nu pot fi folosite

Deși mulți șoferi se tem încă de drumurile lungi cu un vehicul electric, infrastructura de încărcare e deja vastă, la nivel național. Mai mult, autostrăzile noi sunt gândite din start pentru acest tip de mobilitate.

Ciprian Cherciu: „Autostrada A7 este deja pregătită pentru mașini electrice și cred că sunt stații de încărcare la fiecare 20-30 km. Imediat ce aceste stații vor fi pornite, va fi mult mai ușor pe autostradă cu mașină electrică decât cu mașină pe combustie.”

Stațiile sunt deja montate și alimentate, însă nu sunt încă funcționale, din cauza procedurilor administrative privind operarea lor.

„Dacă o să mergeți pe A7 o să vedeți că ele sunt aprinse, dar deocamdată nu pot fi folosite. Am înțeles că se discută un contract de gestiune a stațiilor. Aici CNAIR-ul este cel care trebuie să se miște și să facă ceva în direcția asta”, a spus Cherciu.

Cum să eviți cozile la încărcare, pe autostrada spre mare

Printre șoferii de "electrice", una dintre cele mai frecvente temeri este că, vara, încărcarea poate dura mult, din cauza cozilor care se fac la stațiile de încărcare de pe autostrada A2.

Soluția este folosirea stațiilor din localitățile apropiate de autostradă, spune Cherciu.

„Avantajul este că în toate localitățile de lângă autostradă – Lehliu, Cernavodă – există stații rapide. Chiar dacă înseamnă un ocol de câteva sute de metri sau un kilometru, există soluția de a încărca fără să stai la coadă”, explică el.

Înmatriculările de mașini electrice au “explodat” în România, de la începutul anului. Tendința s-a accelerat mai ales după izbucnirea războiului din Iran, care a dus prețul petrolului la cote istorice.