Universităţile Stanford, Berkeley, Penn State şi Columbia au confirmat pentru AFP că membrii comunităţilor lor academice nu mai puteau accesa aplicaţia.

Canvas este un spaţiu securizat în care profesorii, personalul administrativ şi studenţii fiecărei facultăţi pot comunica, publica cursuri, teme, note, comentarii sau calendare.

Instructure, compania-mamă a Canvas, a anunţat pe site-ul său că platforma este „în prezent inaccesibilă”.

Mai multe persoane care au încercat să se conecteze au declarat că au văzut un mesaj potrivit căruia serviciul a fost blocat de gruparea de criminalitate informatică ShinyHunters, cunoscută la nivel mondial. Grupul îi invita pe reprezentanţii universităţilor afectate să îi contacteze „pentru a negocia un acord”, în caz contrar ameninţând că va publica datele obţinute de hackeri.

Canvas a informat Universitatea Stanford că ar fi fost compromise nume, adrese de e-mail, numere de identificare ale studenţilor şi schimburi de mesaje.

Încă din 1 mai, directorul pentru sisteme informatice al Instructure, Steve Proud, semnalase un „incident de securitate cibernetică”.

„Credem că incidentul este ţinut sub control”, scria acesta a doua zi, precizând că echipele sale modificaseră anumite coduri de securitate şi întăriseră monitorizarea tuturor platformelor.

Miercuri, Instructure asigurase că platforma Canvas este „pe deplin operaţională” şi că nu mai observă „activitate neautorizată”, înainte ca platforma să fie blocată joi.

Responsabilii Universităţii Berkeley au declarat că „analizează alte modalităţi de acces la informaţiile necesare pentru studenţi şi personalul didactic”.

ShinyHunters s-a remarcat în special prin atacuri care au vizat compania de ticketing Ticketmaster, operatorul telecom AT&T şi gigantul de lux LVMH.