Militarii au răspuns cu lovituri defensive asupra unor lansatoare de rachete și drone. Armata iraniană a atacat trei distrugătoare americane care se pregăteau să traverseze strâmtoarea pentru a ajunge în Golful Oman.

Ambarcațiunile nu au fost avariate, a menționat Comandamentul Central, care a ținut să precizeze că Washingtonul nu urmărește o escaladare.

Teheranul a invocat o încălcare a armistițiului, însă oficialii americani au negat că atacurile reprezintă o reluarea a ostilităților la scară largă.

Reluarea ostilităţilor a avut loc în timp ce Washingtonul aştepta răspunsul Iranului la o propunere americană care ar opri luptele, dar ar lăsa deocamdată nerezolvate cele mai controversate probleme, inclusiv programul nuclear iranian.

Armata iraniană a declarat că SUA au vizat două nave care intrau în Strâmtoarea Ormuz şi au efectuat lovituri pe teritoriul iranian. Armata americană a spus că a deschis focul ca răspuns la atacuri iraniene.

Trump le-a declarat reporterilor că armistiţiul este încă în vigoare şi a încercat să minimizeze schimbul de focuri.

"S-au jucat cu noi astăzi. I-am spulberat", a spus Trump, în timp ce inspecta lucrările de renovare a bazinului de la Memorialul Lincoln din Washington.

Într-o postare pe Truth Social, Trump afirmă că atacatorilor iranieni li s-au provocat "pagube mari" şi că numeroase ambarcaţiuni mici au fost distruse complet.

"Aceste bărci s-au dus la fundul mării rapid şi eficient. Au fost lansate rachete asupra distrugătoarelor noastre, dar au fost interceptate cu uşurinţă. La fel şi dronele care au venit şi au fost distruse în aer", a scris el. "Au căzut atât de frumos în ocean, exact ca un fluture. O ţară normală ar fi permis acestor distrugătoare să treacă, dar Iranul nu este o ţară normală. Este condus de LUNATICI", a adăugat Trump.

Trump şi-a reiterat poziţia privind capacităţile nucleare ale Iranului, afirmând că, dacă Teheranul ar avea posibilitatea să folosească o armă nucleară, "ar face-o fără nicio îndoială".

"Dar nu vor avea niciodată această oportunitate şi, aşa cum i-am lovit din nou astăzi, îi vom lovi mult mai dur şi mult mai violent în viitor dacă nu semnează acordul RAPID!", a spus el.

El a menţionat de asemenea că blocada americană împotriva Iranului rămâne în vigoare, afirmând că cele trei distrugătoare navale atacate se vor alătura din nou acestui "Zid de Oţel".

Iranul acuză SUA de încălcarea armistițiului

Comandamentul militar comun al Iranului a acuzat SUA că au încălcat armistiţiul prin vizarea unui petrolier iranian şi a unei alte nave, precum şi prin atacuri aeriene asupra unor zone civile de pe insula Qeshm din Strâmtoarea Hormuz şi din zonele de coastă din Bandar Khamir şi Sirik de pe continent. Armata iraniană a afirmat că a răspuns atacând nave militare americane aflate la est de strâmtoare şi la sud de portul Chabahar.

Un purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya din Iran a declarat că loviturile iraniene au provocat "pagube semnificative", însă Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a spus că niciun activ american nu a fost lovit.

CENTCOM a precizat că Iranul a folosit rachete, drone şi ambarcaţiuni mici în atacul care a vizat trei distrugătoare ale marinei americane. SUA au spus că au lovit poziţii de rachete şi drone, precum şi alte locaţii, ca răspuns.

"CENTCOM nu urmăreşte escaladarea, dar rămâne poziţionat şi pregătit să protejeze forţele americane", se arată într-un comunicat.

Iranul a avertizat de asemenea că va răspunde dacă va fi atacat.

"SUA şi aliaţii lor trebuie să ştie că Iranul va răspunde ferm şi fără cea mai mică ezitare oricărui act de agresiune sau atac", a declarat purtătorul de cuvânt militar, potrivit televiziunii de stat.

Donald Trump: "Negociem cu iranienii"

Trump a sugerat că discuţiile cu Teheranul continuă conform planului, în pofida ostilităţilor de joi, spunând reporterilor: "Negociem cu iranienii".

Înaintea celor mai recente atacuri, SUA au prezentat o propunere care ar pune capăt oficial conflictului, dar care nu răspunde principalelor cerinţe americane: suspendarea activităţilor nucleare ale Iranului şi redeschiderea strâmtorii, prin care, înainte de război, tranzita o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol şi gaze.

Teheranul a declarat că nu a ajuns încă la o concluzie privind planul aflat în discuţie.

Iranienii vor sărbători în curând o "mare victorie" în războiul cu SUA şi Israelul, a declarat prim-vicepreşedintele Mohammad Reza Aref, potrivit televiziunii de stat Press TV.

"Vom organiza în curând celebrarea victoriei noastre, iar sancţiunile şi presiunile impuse naţiunii iraniene în ultimii ani vor fi ridicate odată cu marea victorie a poporului iranian", l-a citat Press TV pe Aref.

Cu toate acestea, Trump a afirmat că Iranul a acceptat cererea sa ca Teheranul să nu poată obţine niciodată arma nucleară, interdicţie despre care afirmă că este prevăzută explicit în propunerea SUA.

"Nu există nicio şansă. Ei ştiu asta şi au fost de acord cu asta. Să vedem dacă sunt dispuşi să semneze", a spus Trump.

Întrebat când ar putea fi încheiat un acord, Trump a răspuns: "S-ar putea să nu se întâmple, dar s-ar putea întâmpla în orice zi. Cred că ei îşi doresc acordul mai mult decât mine".

Războiul a pus la încercare relaţia lui Trump cu baza sa electorală, după ce acesta făcuse campanie împotriva implicării SUA în războaie externe şi promisese reducerea preţurilor la carburanţi.

Contractele futures pentru petrolul american au crescut cu până la 3% în tranzacţiile asiatice de vineri, după reluarea ostilităţilor.