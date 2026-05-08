Două mari companii internaționale – gigantul german de apărare Rheinmetall și uriașul elvețian de transport maritim MSC – și-au manifestat interesul de a prelua activele. Diferența uriașă dintre valoarea de piață (184 milioane de euro) și cea de lichidare (84,1 milioane de euro) face ca decizia de vineri să fie una crucială.

Creditorii, chemați să decidă strategia de vânzare

Reprezentanții a 191 de instituții și companii care au de recuperat două miliarde de lei de la șantierul naval sunt așteptați vineri dimineață, la ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar CITR. Principalele puncte de pe ordinea de zi sunt aprobarea Raportului privind strategia de valorificare a șantierului și regulamentul de organizare a licitației de vânzare.

„Este cea mai importantă etapă, în funcție de cum aprobă, dacă aprobă, raportul și regulamentul de organizare a licitației”, a declarat pentru News.ro Laurențiu Gobeajă, liderul sindicatului Navalistul.

Miza este una uriașă: conform raportului de evaluare, valoarea de piață actuală a șantierului este de 184 de milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare este de doar 84,1 milioane de euro. Practic, creditorii vor decide dacă prețul de pornire la prima licitație va fi 100% din valoarea de piață sau dacă, în cazul unei a doua licitații, se va porni de la valoarea de lichidare.

Rheinmetall și MSC, coloșii care vor să investească

În acest context tensionat, Rheinmetall și MSC au anunțat printr-un comunicat comun că sunt interesați să preia șantierul și să investească masiv. Rheinmetall, deja prezent în România prin fabrica de pulberi de la Victoria și prin Rheinmetall Automecanica Mediaș, vede în Mangalia un centru strategic pentru construcția navală militară și civilă.

„Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”, se arată în comunicat.

Ideea este ca șantierul să fie transformat într-un centru cu dublă utilizare, atât pentru construcția navală militară, cât și pentru cea civilă. Rheinmetall figurează deja în programul european de înarmare SAFE cu construcția a patru nave militare, în valoare totală de 920 de milioane de euro, care urmează să fie produse la Mangalia.

„Cele patru nave de patrulare se vor produce la şantierul Naval de la Mangalia - 2 Mai, fiind jetonul care salvează acest şantier. Şantierul va fi modernizat şi administrat de cei de la Rheinmetall”, a declarat la sfârșitul lunii aprilie Radu Miruță, ministrul Apărării.

Statul poate prelua activele la preț de lichidare

O portiță importantă a fost creată de Guvern săptămâna trecută, printr-o ordonanță de urgență care stipulează că statul român poate prelua legal activele funcționale ale companiilor declarate de interes strategic, aflate în faliment și care pot produce pentru industria de apărare. În acest caz, statul poate achita cel mult prețul stabilit prin raportul de evaluare pentru lichidare – adică 84,1 milioane de euro, fără a participa la o licitație publică.

Această facilitate deschide calea pentru un posibil joint-venture între stat și Rheinmetall, prin care România ar putea deveni un centru european de producție pentru construcția navală.

Situația economică: datorii uriașe și venituri modeste

Situația financiară a șantierului este una dezastruoasă. Conform rapoartelor consultate de News.ro, datoriile se ridică la aproape 2 miliarde de lei, iar compania mamă, Damen Holding BV, și subsidiarele sale reclamă singure 85% din această sumă:

- Damen Holding BV – 744 milioane lei

- Damen Shipyards Gorinchem BV – 306,4 milioane lei

- Damen Workforce Romania SRL – 52 de milioane lei

Prin comparație, ANAF are de recuperat doar 26 de milioane de lei, iar salariații – aproximativ 30 de milioane de lei. Veniturile sunt însă extrem de modeste: la finalul lunii martie, șantierul avea de încasat doar 7 milioane de lei, în timp ce datoriile curente depășeau 234 de milioane de lei.

Concedieri colective în două etape

Pe fondul acestei situații, lichidatorul CITR a notificat miercuri, 6 mai, sindicatul Navalistul și autoritățile locale că toți cei 1.011 salariați vor fi concediați, în două etape succesive.

„Speram să vină mai târziu, după finalizarea procedurii de lichidare, măcar să fi avut loc licitația și să avem certitudinea că un alt investitor sau statul român va cumpăra ori prelua aceste active și că apoi salariații concediați vor avea prioritate la angajare”, a spus Gobeajă.

Prima etapă vizează 740 de salariați – preaviz 27 mai – 24 iunie, încetarea raporturilor de muncă pe 25 iunie. A doua etapă vizează restul de 271 de angajați – preaviz 18 iunie – 15 iulie, ultima zi de muncă fiind 16 iulie 2026.

Compensații pentru angajați

Conform Contractului Colectiv de Muncă, angajații disponibilizați vor primi salarii compensatorii în funcție de vechime:

- până la 5 ani – 2 salarii medii brute

- 6–10 ani – 3 salarii

- 11–15 ani – 5 salarii

- 16–20 ani – 7 salarii

- peste 21 de ani – 9 salarii medii brute

Decizia creditorilor, care urmează să fie luată vineri, va stabili dacă șantierul va fi vândut la prețul pieței sau la cel de lichidare, influențând astfel direct șansele ca Rheinmetall și MSC să preia activele și să readucă viața în cel mai mare șantier naval românesc. Până în iulie însă, toți cei 1.011 angajați își vor pierde locurile de muncă.