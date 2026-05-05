Decizia de marți din Parlament, prin care Executivul Bolojan a fost demis, reprezintă „o nouă lovitură pentru stabilitatea, deja fragilă, a economiei dar și a imaginii pe care România o are în rândul investitorilor internaționali”, a declarat Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, într-un răspuns oficial pentru Știrileprotv.ro.

Banca Națională a României a anunțat un curs oficial de 5,218 lei/euro, record negativ al tuturor timpurilor, la doar o zi după un alt record istoric. Anunțul a fost făcut cu doar câteva minute înainte de începerea votului din Parlament pe moțiunea de cenzură a PSD-AUR. După rezultatul votului, respectiv trecerea moțiunii cu 281 de voturi „Pentru” din 285 valabil exprimate, cotația a continuat să urce pe piața interbancară, la un nivel de peste 5,23 lei/euro.

Ce ar putea urma pe piață

Acesta arată că reacția piețelor a fost una imediată, cursul euro-leu înregistrând o scădere de aproape 0,30% după atingerea unui maxim istoric de 5,23 în timpul ședinței. Potrivit analistului, evoluția indică faptul că o parte semnificativă din depreciere fusese deja anticipată de investitori înainte de anunțul oficial.

În ceea ce privește perioada următoare, analistul avertizează că piețele ar putea intra într-o etapă de volatilitate ridicată, pe fondul negocierilor politice pentru formarea unui nou guvern.

„Ce ne așteaptă în continuare? Acesta este principala întrebare ce se conturează la nivel extins, iar răspunsul categoric este foarte multă volatilitate. Va urma o perioadă de negocieri intense cu scopul de a contura, sub o formă sau alta, un nou guvern”, a mai spus acesta.

Totodată, reacția pozitivă a indicelui BET și evoluția cursului EUR/RON după vot sugerează, în opinia analistului, că investitorii au interpretat demiterea Guvernului ca pe un posibil factor de deblocare a situației politice, chiar dacă efectele sunt considerate temporare.

„Răspunsul pozitiv al indicelui BET și scăderea EURRON după decizie ne arată că investitorii consideră rezultatul ședinței eliberator pentru moment, interpretând demiterea guvernului drept o soluție, fie ea pe termen scurt și nefiind ideală”, a conchis Radu Puiu.