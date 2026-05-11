Șoferul camionului, un cetățean turc, este cercetat pentru trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei.

Incidentul a avut loc pe 8 mai 2026, în jurul orei 13:30, când polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, împreună cu cei din Sectorul Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, au oprit pentru control un automarfar cu semiremorcă în localitatea Hinova.

„După oprire, ansamblul rutier a fost condus la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți pentru verificări amănunțite. Cu această ocazie, în interiorul semiremorcii au fost identificați șase cetățeni marocani cu vârste curpinse 20 și 30 de ani, fără documente care să le permită călătoria în spațiul Schengen. Cei șase bărbați au fost predați Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj și, ieri, 9 mai a.c., au fost returnați autorităților bulgare, în conformitate cu prevederile Acordului de readmisie”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Șoferul camionului, un cetățean turc de 28 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.