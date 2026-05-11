Există pericolul ca țara noastră să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor, ceea ce ar duce la costuri uriașe de împrumut pentru stat și devalorizarea leului.

Corespondent PROTV: „În ultimele zile, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut mai multe discuții telefonice și videoconferințe cu experții celor trei mari agenții de rating - Fitch, Moody's și Standard & Poor's. Pentru că avem guvern interimar și o criză politică prelungită, experții internaționali au vrut să afle situația bugetară, dacă guvernul se va ține de planul de reducere a deficitului și ce se întâmplă cu atragerea de fonduri europene. Acum, calificativul nostru este de țară recomandată investițiilor, dar suntem la un pas de retrogradare. ministrul interimar al Finanțelor ne-a declarat că le-a prezentat experților situația exactă, cu cifre, care arată că deficitul se menține în limitele stabilite, iar investițiile cu bani europeni sunt continuate - oficialul se așteaptă să primim 2,8 miliarde de euro din PNRR. Chiar dacă cele trei agenții au programat să evalueze țara noastră în iulie, august și octombrie, experții lor pot decide oricând să facă acest lucru mai rapid. O retrogradare a țării noastre ar putea avea consecințe grave, avertizează oficialul. Între timp, pentru că are tot mai mare nevoie de bani, Ministerul Finanțelor a anunțat că oferă dobânzi de până la 7,4% pe an celor care cumpără de azi și până pe 5 iunie titluri de stat Tezaur.”