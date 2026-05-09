Acesta ar fi transferat ilegal aproximativ 400.000 de euro dintr-o bancă din Islanda, exploatând o vulnerabilitate a sistemului informatic al acesteia.

Potrivit sursei citate, pe numele bărbatului de 33 de ani exista un mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare din Islanda.

"Persoana în cauză este cercetată de autorităţile islandeze că, în perioada 23 - 27 aprilie 2026, ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituţii bancare din Islanda şi ar fi transferat ilegal sume importante de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 400.000 de euro", spun poliţiştii.

Activităţile au fost desfăşurate în cadrul mecanismelor de cooperare poliţienească internaţională, prin schimb de date şi informaţii între autorităţile competente din România şi Islanda, inclusiv prin canalele specifice de cooperare europeană şi prin Sistemul de Informaţii Schengen.

În baza mandatului european de arestare, persoana urmărită a fost depistată pe teritoriul României, fiind reţinută în vederea continuării procedurilor legale privind predarea către autorităţile judiciare emitente.

Ulterior, Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea bărbatului, pentru 30 de zile, în vederea extrădării.