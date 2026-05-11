Îngrijorate, rudele au alertat autoritățile. Trupul femeii a fost găsit ore mai tâzriu, sfâșiat.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Femeia în vârstă de 53 de ani din comuna Telciu, județul Bistrița Năsăud, revenise de curând în satul natal pentru a avea grijă de tatăl său. În gospodărie creșteau mai multe vaci și zilnic mergea pe câmpul unde erau ținute la păscut. Vinerea trecută, însă, femeia nu s-a mai întors acasă. Din nefericire, a fost găsită sfâșiată. Legiștii și un medic veterinar au stabilit cauza morții.

Stelian Dolha, prefect: „Acum avem și rezultatele necropsiei stabilită de către medicul veterinar, adică a fost sfâșiată de un urs”.

Sever Mureșan, primar Telciu: „Tragedia este la familie. Din păcate aici s-a ajuns, e o durere mare, în special pentru familie. Se pare că frecvența e tot mai mare la atacurile de animale sălbatice, asta probabil că au crescut efectivele de animale foarte mult”.

Dimineață în aceeași localitate, ursul a mai omorât o oaie. Oamenii sunt speriați și se tem pentru viața lor.

Localnic: „Acum vine ursul aici, e în stare să îți intre în curte, în casă”.

Oamenii din zonă spun că autoritățile trebuie să grăbească procedurile pentru găsirea și relocarea ursului.

Stelian Dolha, prefect: „O să se întocmească dosarul care o să fie înaintat către Ministerul Mediului. Ar trebui să dea un ordin de ministru pentru extracția ursului respectiv”.

Oamenii din comuna Telciu spun că până acum urșii au mai atacat animale, dar niciodată oameni.