Cei doi se aflau la marginea satului Sebeșul de Jos, iar bărbatul repara un gard, când copilul s-a făcut nevăzut.

Pe o ploaie torențială, sute de voluntari, polițiști, jandarmi și salvamontiști au împânzit zona împădurită.

La căutări sunt folosite, inclusiv, drone cu termoviziune, un elicopter și câini de urmă.

Alarma a fost dată în jurul orei 18. Băiețelul de 5 ani era cu tatăl său la marginea satului Sebeșul de Jos din județul Sibiu, într-o zonă cunoscută drept „La Ruscă”.

Oamenii au acolo un teren unde pasc vitele. Bărbatul repara un gard, când copilul s-a făcut nevăzut. Imediat, familia, ajutată 200 de localnici, a început să-l caute pe cel mic.

Localnic: "Se juca în jurul lui și-a dispărut de lângă el, l-au căutat, era sigur că e prin preajmă."

Oamenii au periat toată zona plină cu cărări și poteci, care duc spre pădurea de la poalele munților Făgăraș.

Constantin Zerestea, localnic: "Zona e foarte rea. E împădurită, ploaie... E împădurită, da. E problemă. Și cu lanterne, uite. Te și pierzi prin pădure, prin zonă. Toată pădurea am periat-o."

În scurt timp, voluntari, jandarmi, polițiști cu câini de urmă, salvamontiști, pompieri și echipe medicale s-au alăturat căutărilor.

Răzvan Bârlea, voluntar: "Trebuie să fim foarte vigilenți când trecem pe lângă un tufiş având în vedere că vorbim de un minor de 5 ani de zile care se poate ghemui și poți să treci pe lângă el și să nu îl observe. Este 12 noaptea, plouă, frig”.

În ajutor a fost chemat și un elicopter. Zona a fost verificată din aer timp de mai multe ore, iar căutările au continuat și cu drone cu termoviziune.

Andreea Anghel, primarul comunei Turnul Roșu: "Sunt mobilizați peste 200 de oameni care în acest moment sunt în pădure, în căutări și voluntari din amândouă satele, dar și din satele vecine, din toată vecinătatea și din orașul din împrejurimi”.

Vlad Teodosiu Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu: "La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție, echipaje ale ISU Sibiu, Salvamont Sibiu, precum și grupe canine din cadrul Inspectorului de Poliție Județean Sibiu și grupe canine din cadrul Centrului Chinologic Sibiu.

La momentul dispariției, copilul purta pantaloni sport de culoare gri, o bluză albastră și pantofi de sport din pânză albă. Băiatul are aproximativ 1 metru înălțime şi părul scurt. Cei care au informații despre băiatul de 5 ani sunt rugați să apeleze 112 sau cea mai apropiată secție de poliție.