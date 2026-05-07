Biroul Asigurătorilor de Autovehicule acoperă prejudiciile produse victimelor accidentelor rutiere. Din păcate, polițiștii opresc tot mai mulți șoferi care circulă fără asigurarea auto obligatorie de răspundere civilă. 35.000 au fost doar anul trecut.

Există mai multe situații în care victima unui accident rutier poate cere despăgubiri.

Care sunt situațiile în care poți fi despăgubit

Prima ar fi atunci când poliția identifică mașina implicată în accident, însă nu și șoferul, iar vehiculul nu avea o asigurare RCA valabilă.

Un alt caz este cel în care agenții nu identifică nici mașina, nici persoana aflată la volan. De asemenea, se acordă despăgubiri și când șoferul vinovat este găsit, dar circulă fără polița pentru asigurare obligatorie.

Datele din ultimii ani arată o creștere a numărul celor despăgubiți de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.

Corespondent ȘtirileProTV: Pentru fiecare situație există însă și câteva condiții. Dacă după ancheta polițiștilor, nu s-a găsit nici șoferul, nici mașina, cererea va fi acceptată doar dacă accidentul s-a soldat și cu persoane grav rănite sau cu deces. În schimb, dacă șoferul vinovat este identificat, dar nu are asigurarea RCA valabilă, victima poate cere despăgubiri și dacă vorbim doar de pagube materiale. Există și o limită: paguba trebuie să depășească 500 de euro.

Este și cazul unui bărbat din Timișoara.

Florin, victima despăgubită de BAAR: S-a întâmplat într-o parcare a unui supermarket, vinovatul a ieșit din parcare și am fost acroșat, ușa din spate a mașinii. Posesorul autoturismului nu avea RCA valabil. În judecată dura foarte mult, trebuia eu să-mi repar mașina pe banii mei. După depunerea actelor la BAAR, am fost sunat și programat la un constatator. Suma totală a fost 7.600 de lei, în trei-patru zile banii au fost în cont.

Mădălina Roșu, președintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România: Dacă nu sunt camere, se merge foarte mult pe declarația martorilor. Cu toții finanțăm, adică toți șoferii care dețin o poliță RCA, o mică parte din prețul poliței se duce în acest fond pentru a proteja victimele accidentelor de circulație. Așa se întâmplă peste tot, nu doar în România. Ce face BAAR după plată despăgubiri este că se duce împotriva persoanei care nu deține asigurare, cea pentru recuperarea prejudiciului. Cu alte cuvinte, e mai costisitor.

Cererea poate fi depusă doar dacă șoferul păgubit și mașina avariată au toate documentele obligatorii valabile. Numai anul trecut, la nivel național, aprope 35 de mii șoferi au fost prinși în trafic și amendați de polițiști pentru că nu aveau asigurarea auto obligatorie numita și polița RCA.