Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Alarma s-a dat joi seară, în jurul orei 18, când părinții copilului și-au dat seama că băieţelul lipsește din casă. La scurt timp au descoperit că el că ﻿ zuse în fântâna din curte, la o adâncime de 20 de metri. Potrivit anchetatorilor, copilul s-a urcat pe capacul din lemn care acoperea puțul, și e posibil ca acesta să se fi rupt.

Familia a sunat la 112 iar la fața locului au ajuns pompierii care au coborât în fântâna cu apa, dar l-au găsit pe cel mic fără suflare. Copilului i s-au făcut manevre de resuscitare, însă fără rezultat. Polițiștii fac acum cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.