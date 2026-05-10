În ultimele zile, asfaltul s-a fisurat puțin câte puțin, iar sâmbătă dimineață s-a surpat pe o suprafață de peste 10 metri, la mică distanță de casele oamenilor.

Localnic: ”De trei zile e luată la vale. Am măsurat. Am pus ciment în fiecare zi, să vedem cât o ia. Deodată, buf. ”

Au ajuns în zonă cei de la Serviciul voluntar local pentru situații de urgență și o echipă de la ISU Vaslui.

Daniel Stratulat, purtătorul de cuvânt al IJSU Vaslui: ”Au fost luate măsuri de asigurare a siguranței persoanelor din cele trei locuințe. În prezent, se lucreasă pentru restabilirea alimentării cu apă, fiind stabilite și locații pentru o eventuală evacuare a persoanelor. Accesul autovehiculelor în zona afectată a fost interzis.”

Localnic: ”Dezastru, dezastru. Suntem în pericol. Vecina e mai rău ca mine. Eu mai am câțiva metri, dar poate fi și la mine, la fel, odată fuge pamântul și te duci jos.”

Duminică, o echipă de specialiști va merge în sat pentru a evalua pagubele. Autoritățile județene vor să ceară de la Guvern bani pentru refacerea drumului.