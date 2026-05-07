„În cursul zilei de joi, a fost înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind transmiterea unor mesaje SMS frauduloase, aparent din partea platformei Ghişeul.ro. Mesajele conţin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei şi urmăresc obţinerea de date personale, credenţiale de autentificare sau informaţii financiare”, anunţă ADR.

ADR şi DNSC monitorizează situaţia

Autoritatea precizează că situaţia este monitorizată în colaborare cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), în vederea limitării impactului asupra utilizatorilor şi prevenirii unor eventuale incidente suplimentare. De asemenea, DNSC a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate acestei campanii de phishing.

„Facem precizarea că Ghişeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mailuri prin care anunţă apariţia unor obligaţii de plată şi nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăţilor sau actualizarea datelor personale”, este mesajul ADR.

ADR recomandă utilizatorilor să manifeste prudenţă în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte, să verifice cu atenţie expeditorul şi adresa URL accesată şi să utilizeze exclusiv platforma oficială Ghişeul.ro, amintind că, în contextul creşterii numărului de tentative de fraudă online, vigilenţa digitală şi verificarea atentă a sursei informaţiilor rămân măsuri esenţiale pentru protejarea datelor personale şi financiare.