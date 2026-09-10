„Era deja îmbrăcat și pregătit” în zorii zilei de 7 octombrie. Un opozant israelian a anunțat joi, 10 septembrie, că va depune o plângere împotriva Sarei Netanyahu, soția premierului. Aceasta promovase o teorie a conspirației potrivit căreia el ar fi știut despre atacul din 7 octombrie comis de Hamas, potrivit BFM.

Cazul ilustrează climatul tensionat în care se desfășoară campania pentru alegerile legislative din 27 octombrie, într-o țară profund divizată și traumatizată de cel mai grav masacru comis vreodată pe teritoriul israelian.

Un lider al opoziției, acuzat că ar fi știut despre atacul din 7 octombrie

La sfârșitul lunii august, în timpul unui interviu televizat, Sara Netanyahu a sugerat că liderul opoziției, Yair Golan, fost general și lider al partidului de stânga „Democrații”, care se opune lui Benjamin Netanyahu, ar fi știut despre atacul pregătit de gruparea armată palestiniană.

Yair Golan era „deja îmbrăcat și pregătit” în zorii zilei de 7 octombrie 2023, „în timp ce ceilalți nu știau nimic, inclusiv premierul”, a spus ea în interviu, fără să îl acuze în mod explicit de complicitate.

Declarațiile au provocat numeroase reacții, mai ales că mulți israelieni au lăudat atitudinea lui Yair Golan din 7 octombrie: echipat cu arma sa personală, acesta s-a alăturat spontan contraatacului organizat.

Plângere pentru defăimare și instigare la violență

Ca reacție la declarațiile Sarei Netanyahu, liderul opoziției a depus o plângere pentru defăimare și instigare la violență.

În cadrul acțiunii în justiție, Yair Golan solicită despăgubiri de 2,5 milioane de șekeli, aproximativ 700.000 de euro.

Acuzațiile reiau teorii ale conspirației care circulă în mod repetat într-o parte a clasei politice. Potrivit unui sondaj realizat pentru Channel 13 în august, 40% dintre israelieni și 63% dintre alegătorii actualei coaliții cred că o trădare internă a dus la masacrul din 7 octombrie 2023.

Atacul din 7 octombrie se află în centrul campaniei pentru alegerile legislative din 27 octombrie, iar Benjamin Netanyahu nu scapă de critici și acuzații.

Benjamin Netanyahu, presat să demisioneze

Mai mulți opozanți i-au cerut în această săptămână să demisioneze, după publicarea unui articol potrivit căruia ar fi fost avertizat de Emiratele Arabe Unite despre un atac iminent al Hamas cu 10 zile înainte de 7 octombrie. Premierul israelian neagă această informație.

Atacul fără precedent comis de gruparea armată palestiniană Hamas împotriva Israelului a provocat moartea a 1.221 de persoane, în majoritate civili, potrivit unui bilanț AFP.

Ofensiva lansată de Israel ca represalii în Fâșia Gaza a provocat moartea a peste 73.000 de persoane, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriul palestinian, aflat sub autoritatea Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU.