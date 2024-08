Un ucrainean și-a ucis și tranșat prietena rusoaică pentru a-i salva sufletul. Bărbatul spune că femeia era posedată | VIDEO

Un ucrainean de 38 de ani, Ivan Kuzmin, acuzat de asasinarea şi tăierea cadavrului în bucăţi a unei rusoaice de 44 de ani, Liudmila Lazarenko, într-un centru de terapie spirituală, în Amazonia, a fost trimis în detenţie provizorie de către un tribunal din Peru.

O judecătoare de la un tribunal din San Martin (nord-est) a aprobat o cerere prin care parchetul solicita ca suspectul să fie plasat în detenţie provizorie timp de nouă luni, pe timpul anchetei.

1. Ukrainian Kills and Dismembers Russian Woman with Whom He Engaged in Spiritual Practices in Peru

46-year-old Lyudmila Lazarenko met 38-year-old Ukrainian Ivan Kuzmin during her stay in Peru, where she came for a retreat - spiritual renewal and purification. pic.twitter.com/ypjjw2nCue