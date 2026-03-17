Două autoturisme s-au ciocnit, iar unul a fost proiectat în direcția ei. Victima a rămas prinsă între fiarele grele și peretele unei clădiri. La scurt timp după ce a fost transportată la spital, femeia s-a stins.

Accidentul îngrozitor s-a petrecut luni, în jurul orei 16:00, în centrul orașului Cluj-Napoca, chiar în apropiere de primărie. Din primele informații, un șofer de 36 de ani, din Sălaj, a vrut să schimbe direcția de mers, însă nu s-ar fi asigurat, spun polițiștii. A intrat cu viteză într-un autoturism de pe banda alăturată, condus de o femeie din același județ, pe care l-a proiectat pe trotuar, peste tânăra de 30 ani.

Corespondent Știrile Pro TV: „Totul s-a întâmplat extrem de rapid, înainte ca victima să reușească să înțeleagă pericolul. Impactul a fost atât de violent, încât femeia a fost prinsă și, practic, strivită între mașină și peretele clădirii.”

Femeie: „Treceam pe aici. E de neimaginat... Nu, nu... nu ai ce să spui, decât că speri că așa ceva nu vezi și nu o să vezi. Am văzut lume, am văzut că încercau... nici nu reușeau cum să se poziționeze față de ea. O fracțiune de secundă și ți s-a dus și ție și celuilalt viața. Cumplit”.

Bărbat: „Treceam pe aici cu autobuzul și am văzut ambulanțele pe aici. Ghinion, a fost ghinion. Oricui i se putea întâmpla, era un copil mic, era un om mai în vârstă”.

Paul Olar, purtătorul de cuvânt al ISU Cluj: „La fața locului au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. O femeie de 30 de ani se afla în stop cardiorespirator, s-au aplicat imediat manevrele de resuscitare”.

Tânăra a fost transportată în stare gravă la spital, acolo unde s-a stins. O rudă a șoferului de 36 de ani implicat în accident a transmis că acesta regretă momentul de neatenție care a provocat tragedia.

Verișorul șoferului implicat în accident: „A fost vărul meu la Cluj să aducă la spital ceva analize și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a intrat în coliziune cu cealaltă participantă la trafic. Ne pare rău, îi pare și lui foarte rău de ce s-a întâmplat. Regretă”.

Andreea Răchită, purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj: „În urma testării cu aparatul etilotest al conducătorilor auto a reieșit rezultat negativ pentru ambii, iar, în continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.”

Cei doi șoferi implicați au fost audiați de polițiști, care fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.