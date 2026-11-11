De la cine elegante cu homar poșat până la scaune inteligente care memorează poziția preferată a pasagerilor, compania aeriană Singapore Airlines își modernizează cabinele avioanelor pentru zboruri lungi, într-un proiect de 1,6 miliarde de dolari, menit să atragă mai mulți călători dispuși să plătească pentru servicii premium, potrivit CNN Travel.

Pentru pasagerii de la clasa întâi, modernizarea aduce și o premieră în industria aviației: cel mai mare pat dublu instalat vreodată într-un avion comercial.

Companiile aeriene rivale investesc, la rândul lor, sume importante în modernizarea aeronavelor. În septembrie, Emirates a anunțat un program de renovare în valoare de 5 miliarde de dolari, în timp ce Lufthansa, Etihad și Air France au lansat, în ultimii ani, proiecte de modernizare de ordinul miliardelor de dolari.

Deși planul Singapore Airlines vizează toate clasele de călătorie, inclusiv cea economică, investiția este orientată în special către pasagerii de la clasa business și clasa întâi.

Apartamente private la bord, cu paturi duble pentru cupluri

Singapore Airlines a câștigat în acest an titlul de „cea mai bună companie aeriană din lume”, în cadrul premiilor Skytrax, după ce a devansat Qatar Airways. Distincția este considerată una dintre cele mai importante din industria aviației. Cu toate acestea, compania încearcă să recupereze teren pe segmentul zborurilor premium, unde concurența este tot mai puternică.

Cea mai exclusivistă noutate este noua suită de la clasa întâi, descrisă de companie drept un „refugiu privat”. Spațiul include pereți despărțitori care asigură intimitate, pijamale din bumbac și fotolii din piele, care se pot transforma în paturi cu o lungime de aproximativ doi metri și o lățime de 76 de centimetri.

În suitele centrale, concepute special pentru cupluri, două dintre aceste paturi, configurate inițial sub forma unei canapele cu două locuri, pot fi unite pentru a forma ceea ce compania numește „cel mai mare pat dublu din lume la bordul unui avion”.

Deși unele companii aeriene oferă paturi mai lungi, de aproximativ 208 centimetri, niciunul nu ar avea o lățime comparabilă cu cea a patului dublu de la Singapore Airlines, care ajunge la aproximativ 152 de centimetri.

În cadrul unui eveniment de prezentare organizat vineri la celebrul complex Marina Bay Sands din Singapore, jurnaliștii au putut testa o parte din noua configurație. Într-o cabină demonstrativă, amenajată în nuanțe de bej și cu finisaje de bronz, unul dintre fotolii a fost transformat în pat, iar poziția aripilor laterale, suportul lombar și rezemătoarele pentru brațe și picioare au putut fi ajustate prin intermediul unui panou de control.

Jurnaliștii nu au putut testa întregul confort oferit în timpul somnului, deoarece, în aeronavele aflate în serviciu, paturile vor fi echipate cu saltele suplimentare, lenjerie și perne.

Spațiul este însă suficient de generos chiar și pentru pasagerii foarte înalți. Potrivit companiei, persoanele care au până la aproximativ 203 centimetri ar trebui să poată dormi confortabil. Picioarele vor putea fi întinse sub un ecran de 32 de inci, amplasat pe un taburet care poate fi folosit și ca scaun atunci când suita este amenajată pentru servirea mesei față în față.

Un pat de asemenea dimensiuni înseamnă, inevitabil, că spațiul disponibil pentru alte elemente trebuie reorganizat. Ong Wah Li, vicepreședinta departamentului de experiență a pasagerilor din cadrul Singapore Airlines, a explicat însă că designul curbat al pereților și ușilor permite folosirea mai eficientă a spațiului.

„Nu este vorba despre compromisuri, ci despre modul în care proiectăm spațiul. Cred că aici intervin ușile și pereții curbați, astfel încât, atunci când dormi, să nu ai senzația că te afli într-un spațiu îngust”, a declarat aceasta pentru CNN.

Uși glisante și scaune care memorează preferințele pasagerilor la clasa business

La clasa business, Singapore Airlines introduce în sfârșit uși glisante pentru mai multă intimitate, o dotare pe care mai multe companii aeriene concurente o oferă deja.

Pasagerii vor avea la dispoziție și încărcare wireless pentru telefoane, precum și sisteme inteligente de control al cabinei, care memorează poziția preferată a scaunului și setările de iluminare folosite în călătoriile anterioare.

Spre deosebire de suitele de la clasa întâi, proiectate de firma londoneză PriestmanGoode, cabinele de business au fost concepute de Designworks, agenția de creație a producătorului german de automobile BMW.

Noile scaune din piele, cu forme sculptate și cusături decorative în model de fagure, ar putea fi confundate cu cele dintr-o mașină sport. Acestea oferă un nivel ridicat de confort, cu spațiu generos pentru picioare și numeroase posibilități de reglare.

În schimb, culorile predominante, inspirate din nuanțe minerale, și accentele galbene dau cabinei un aspect diferit de cel al suitei de la clasa întâi. Designul pune mai mult accent pe funcționalitate și pe nevoile pasagerilor care vor să lucreze în timpul zborului decât pe o atmosferă relaxantă, cu nuanțe calde și spații care oferă senzația de intimitate.

„Cred că și-au dorit ceva care să transmită mai degrabă ideea de business”, a explicat Julia de Bono, directoarea executivă și coordonatoarea studioului BMW Designworks.

Noul design a fost însă criticat de pasionații de aviație, în special din cauza combinației de culori. Printre cei care au comentat negativ se numără și vloggerul de călătorii Max Do, care a comparat noile scaune cu cele din cabinetele stomatologice. Într-o recenzie video publicată pe rețelele sociale, acesta a spus că designul „pare ieftin”.

Noile cabine vor fi introduse, începând de anul viitor, în aproape 100 de aeronave Singapore Airlines folosite pentru zboruri lungi. Pasagerii le vor putea găsi atât la bordul noilor avioane Boeing 777-9, a căror livrare este programată pentru anul viitor, cât și în aeronavele Airbus A350-900 din flota existentă, care vor fi modernizate.

Ce se schimbă pentru pasagerii de la clasa economică

Nici pasagerii de la clasa economică nu au fost uitați. Aceștia vor beneficia de un nou sistem de divertisment la bord, care va include ecrane tactile cu rezoluție 4K.

Meniul va fi și el îmbunătățit, cu peste 100 de preparate noi. Totuși, unele dintre mâncărurile prezentate la evenimentul de lansare, precum homarul din Maine, servit cu sos de șampanie, vor fi disponibile doar la clasele premium.

Lee Lik Hsin, directorul comercial al Singapore Airlines, a declarat că meniul de la clasa economică este și el o prioritate pentru companie, chiar dacă nu poate avea același cost și aceeași calitate ca preparatele servite la clasa întâi.

Noile generații de scaune de la clasa economică vor oferi mai mult spațiu pentru genunchi și gambe, potrivit companiei. La testarea cabinei demonstrative de la Marina Bay Sands, diferența de spațiu nu a fost însă foarte vizibilă, deși scaunele au rămas confortabile pentru utilizarea obișnuită.

De altfel, Singapore Airlines a câștigat și în acest an premiul Skytrax pentru cea mai bună clasă economică, cu actualele dotări.

Și pasagerii de la premium economy vor avea parte de scaune noi, care promit mai mult spațiu personal și un confort ergonomic îmbunătățit.

Investiția de 2 miliarde de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 1,56 miliarde de dolari americani, este însă orientată în principal către segmentele business și first class, unde concurența dintre companiile aeriene este tot mai intensă.

Rămâne de văzut dacă investiția va da rezultate, în condițiile în care prețurile combustibililor sunt în creștere, iar biletele de avion s-au scumpit în întreaga industrie.

Tot mai mulți pasageri aleg să călătorească la clasele premium

Strategia Singapore Airlines urmează o tendință vizibilă la nivelul industriei aviatice. În 2025, numărul pasagerilor care au călătorit la clasa business și clasa întâi a ajuns la 109,7 milioane la nivel mondial, în creștere cu 4,5% față de anul precedent. Aceștia au reprezentat 5,5% din totalul călătorilor internaționali, potrivit datelor Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA).

Pe lângă modernizarea cabinelor, Singapore Airlines a anunțat recent investiții și în servicii destinate pasagerilor înstăriți, precum și planuri de renovare și extindere a saloanelor de așteptare din aeroporturi.

Un astfel de proiect vizează terminalul 2 al aeroportului Changi din Singapore, unde compania a alocat recent 45 de milioane de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 35 de milioane de dolari americani, pentru modernizarea saloanelor.

Singapore Airlines a câștigat de șase ori titlul de cea mai bună companie aeriană din lume. Totuși, aeroportul Changi este, la rândul său, unul dintre cele mai importante atuuri ale țării în industria turismului.

Aeroportul, cunoscut pentru arhitectura sa futuristă, a primit de 14 ori titlul de cel mai bun aeroport din lume de la instituirea premiului, în anul 2000.

Pentru unii călători, atracțiile sale, precum cea mai înaltă cascadă interioară din lume sau trenul automat SkyTrain, care traversează zone amenajate cu vegetație tropicală, reprezintă un motiv la fel de important pentru a face escală în Singapore precum serviciile oferite la bordul avioanelor companiei naționale.