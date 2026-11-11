Remus Borza, reprezentantul administratorilor judiciari, avertizează că societatea riscă falimentul, în condițiile unor datorii de peste 3 miliarde de lei și ale unor pierderi de 765 de milioane de lei în primele zece luni ale anului.

Printre angajații vizați se numără 120 de șoferi de autobuze și troleibuze și 50 de vatmani.

Salariații disponibilizați vor primi, potrivit acestuia, compensații între 20.000 și 40.000 de lei.

”Azi, 11 noiembrie 2026, am comunicat un număr de 796 de preavize de concediere, corelativ cu desființarea unui număr echivalent de posturi din organigrama STB. Prin noua organigramă, se desființează și un număr de 919 posturi vacante, astfel încât numărul de posturi ce vor rămâne după încheierea acestui proces de reorganizare să fie 8.428. Menționez că Societatea de Transport București S.A. traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, caracterizată de un volum foarte mare al datoriilor de peste 3 miliarde lei, o pierdere la 10 luni de 765 milioane lei și o trezorerie netă negativă de 67 milioane lei” , a transmis Remus Borza.

﻿Fără o optimizare a costurilor cu forța de muncă, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde lei anual, reprezentând 70% din total venituri, STB riscă falimentul.

Concedierea colectivă urmărește desființarea unor posturi ce corespund unor meserii redundante. Astfel, se desființează 24 de posturi de curier, 12 posturi de fochist din 88, 17 posturi de statistician, 4 posturi de legător manual, 44 de posturi de operator introducere validare date (studii medii) din 145, 13 posturi referent (studii medii). Concedierea vizează și reducerea unor posturi aferente unor meserii excesiv reprezentate în organigramă față de nevoile reale ale Societății. Astfel, se desființează 58 posturi de casier din 374, 28 posturi de economist și contabil din 293, 37 posturi de sudor din 138, 69 posturi de lăcătuș mecanic din 442, 10 posturi de electrician întreținere din 166, 16 posturi de mecanic auto din 290, 23 de posturi de repartizor, 7 posturi de consilier juridic din 40, 30 posturi referent de specialitate din 109.

Totodată, reorganizarea vizează și concedierea unor conducători auto sau vatmani, care au avut abateri disciplinare, sunt cercetați penal pentru furt de combustibil, au certificat de inaptitudine, au fost depistați sub influența alcoolului, au abuzat de concedii medicale fără a avea un diagnostic medical real, timp în care prestau activități pentru terți (agenții de turism, companii de transport persoane). Astfel, s-au emis: 120 preavize de concediere pentru conducători autobuze și troleibuze din 3.508 și 50 preavize de concediere pentru vatmani din 850 de posturi.

STB pune în circulație în fiecare zi în jur de 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, ce sunt deservite de un număr de 4.358 de conducători auto și vatmani! Rezultă că disponibilizarea unui număr de 170 de conducători auto și vatmani nu afectează programul de transport. Prin măsurile de digitalizare și eficientizare a activității pe care le implementăm în acest moment, vom crește frecvența vehiculelor în trafic, cu precădere în orele de vârf, vom reduce timpii de așteptare în stații și vom crește gradul de confort și siguranță a călătorilor.

Salariații concediați vor primi salarii compensatorii între 20.000 și 40.000 lei, în funcție de vechime. Sindicatul reprezentativ din STB a fost permanent consultat pe parcursul acestui proces de restructurare. Mulțumesc tuturor salariaților, care cu onestitate prestează un serviciu public esențial pentru bucureșteni!