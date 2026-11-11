Şeful Statului Major al Apărării (SMAp) Române, generalul Gheorghiţă Vlad, a precizat că, în prezent, în jur de 1.000 de militari români sunt angrenaţi în teatre de operaţii externe, punctând că se fac eforturi pentru înzestrarea Armatei şi asigurarea celor mai bune condiţii de instruire şi de pregătire, scrie Agerpres.

Miercuri, în contextul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, la Cimitirul Eroilor din municipiul Buzău a avut loc o ceremonie militară şi religioasă la care au luat parte oficialităţi, familiile militarilor căzuţi la datorie, alături de şeful SMA, generalul Gheorghiţă Vlad.

Comandantul Armatei Române a precizat că a dorit să participe la ceremoniile organizate în Buzău, locul în care a condus Divizia 2 Infanterie „Getica".

„Este o festivitate dedicată eroilor pe care îi avem căzuţi în teatrele de operaţii, 31 de militari căzuţi în teatrele de operaţii din Bosnia-Herzegovina, Irak, Afganistan şi practic în toate operaţiile în care Armata Română a fost implicată după 1990, mai precis începând cu anul 1996. Aici Buzăul are un loc special pentru că are căzuţi în teatrele de operaţii cinci militari, Vizireanu, Polschi, Ciobotaru, Dumitrescu şi Stoica. Am ţinut neapărat să vin aici, să marchez acest moment, sunt emoţionat, patru dintre aceşti militari au căzut la datorie în momentul în care eram comandantul Diviziei 2, este un eveniment cu o semnificaţie deosebită pentru mine personal", a declarat şeful Statului Major al Apărării (SMAp) Române.

El a adăugat că se fac eforturi pentru dotarea unităţilor militare cu tehnică de luptă şi pentru asigurarea unei pregătiri adecvate.

„Suntem preocupaţi de modul în care Armata Română este şi va fi înzestrată. Avem un program ambiţios de achiziţii, urmează ca într-o perioadă foarte scurtă de timp, acest program să se vadă efectiv în unităţile militare. Ne dorim să asigurăm cele mai bune condiţii de instruire şi de pregătire pentru militarii noştri şi să asigurăm condiţii de securitate pentru România", a spus generalul.

Peste 1.000 de militari români se află în toate cele 9 misiuni ale Uniunii Europene

În prezent, aproximativ 1.000 de militari români sunt angrenaţi în teatre de operaţii externe. În contextul accidentului recent din Bosnia în care mai mulţi militari au murit, după prăbuşirea unui elicopter, şeful SMAp a precizat că riscurile pentru românii din teatrele de operaţii sunt extrem de mari.

„N-aş vrea să intru în detalii operaţionale, dar peste 1.000 de militari în momentul de faţă servesc România departe de graniţele naţionale, în teatrele de operaţii, în Bosnia-Herzegovina, în Kosovo, în Republica Centrafricană. Avem, practic, în toate cele nouă misiuni ale Uniunii Europene, reprezentare şi avem comanda, am avut-o în două misiuni. Acum avem într-una dintre misiuni în Republica Centrafricană, peste doi ani, din nou, avem comanda şi în Bosnia-Herzegovina. Riscurile sunt extrem de mari. În momentul în care ne desfăşurăm activitatea în medii de operare contestate, în situaţii geopolitice extrem de complexe, riscurile sunt extrem de mari la adresa militarilor români şi a celor din Alianţă", a subliniat Gheorghiţă Vlad.

Data de 11 noiembrie are o dublă semnificaţie istorică. În anul 1918, la ora 11:00, intra în vigoare Armistiţiul dintre Puterile Antantei şi Germania, moment care a marcat încheierea ostilităţilor Primului Război Mondial.

Totodată, la 11 noiembrie 2003 a căzut la datorie primul român în Teatrul de Operaţii din Afganistan, sublocotenentul post-mortem Iosif Silviu Fogoraşi.