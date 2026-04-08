Mariana și Adrian au împreună doi copii - Andreea și Melisa. Ambele fetițe au probleme cu inima, iar medicii abia le-au dat o șansă de supraviețuire: „Mi-au spus toți medicii că sarcina e în regulă, că bebelușul e bine și a doua zi după naștere a venit medicul pediatru și mi-a zis că are o malformație congenitală la inimă. Niciun medic nu i-a dat nicio șansă. Nici măcar 10%”, va spune Mariana despre experiența cu primul copil, Andreea.

Deși părea imposibil, când s-a născut Melisa, mama va povesti că situația a fost mult mai gravă: „Mergeam regulat la controale și analize. I-am spus doamnei doctor că prima fetiță a avut acele malformații la inimă și am rugat-o să se uite bine. S-a uitat și mi-a zis că nu are nimic din ce i-am spus. Așa este, nu avea nimic din ce i-am spus, dar a avut mult mai grav - o malformație incompatibilă cu viața”.

„Acești pacienți au prognostic extrem de rezervat. Sub 1%. Sunt niște malformații congenitale extrem de rare”, confirmă medicii.

Cele două fetițe au nevoie de tratamente de recuperare pentru tot restul vieții. Pentru a le oferi condiții mai bune, părinții au început să construiască o casă, dar nu au reușit să o termine, întrucât tratamentul fetelor a fost întotdeauna prioritar. „Nici în cele mai grele momente din viața mea, nu aș putea să-mi imaginez cum ar fi să trăiesc viața lor”, va spune Omid Ghannadi. Echipa Visuri la cheie va ajunge astăzi la ei pentru a le oferi un viitor mai luminos.

