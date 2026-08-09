Petrecăreții s-au distrat până în zori pe domeniul Știrbey, din Buftea. Dar au fost opțiuni și pentru cei care preferă o atmosferă ceva mai relaxantă. Spre exemplu, un film în aer liber.

Mulțimea s-a dezlănțuit, chiar înainte de cele mai importante momente ale festivalului. Câțiva tineri și-au făcut încălzirea în fața scenei Sunset pe muzică rap.

Cei mai așteptați artiști ai serii au fost rockerii de la Palaye Royale, care au ținut publicul în priză până după miezul nopții.

Băiat: „Pentru Two Hollins am venit, a fost foarte tare, m-am distrat super mult, de-abia așteptam să îl văd, mă bucur foarte tare că a venit în România”.

Tot pe scena principală, s-au auzit acorduri de electro-pop.

Au fost și participanți care au preferat, în mod surprinzător, relaxarea.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă ne uităm în jur, am putea crede că suntem la un cinema în aer liber, nu la un festival de muzică. Oamenii s-au strâns aici, într-o atmosferă mult mai liniștită, și stau cu ochii ațintiți spre marele ecran”.

Indiferent de activitate, toți s-au înghesuit la un moment dat, la tonetele cu mâncare.

Festivalul se încheie duminică seară, iar pe scena principală va urca trupa lui Nick Cave, cunoscută mai ales pentru o piesă din coloana sonoră a serialului „Peaky Blinders”, „Red Right Hand”.