Lista este completată de peste 200 de artiști din țară și din străinătate care vor face senzație, pe nouă scene.

Echipa care îl însoțește pe Sting în turneul său mondial a ajuns la Cluj cu un avion privat.

Fără pretenții exagerate, dar cu un stil de viață disciplinat, Sting a avut o cerință de la organizatori.

Edy Chereji, organizator Untold: „La hotelul la care stă, chef-ul lui personal să poată să îi pregătească mâncarea, va trebui să-i pregătim și noi aici în zona de backstage o mică bucătărie unde să poată să-i prepare înainte de a urca pe scenă”.

Vineri, tot pe scena principală, va concerta si superstarul suedez Zara Larsson.

Echipa care o însoțește pe artistă, de la instrumentiști, la tehnicieni, este formată exclusiv din femei.

La sosirea în Cluj, ea a cerut ca în camera de hotel să o aștepte un buchet mare de flori multicolore.

Și DJ-ul american Steve Aoki și-a păstrat una dintre doleanțele devenite tradiție la UNTOLD: o masă de ping-pong în zona de backstage.

Pe lângă artiști, la Cluj au început să vină și fanii.

Un tânăr din Norvegia participă la Untold de cinci ani. A ajuns cu o săptămână mai devreme la Cluj. A mers să își aștepte tatăl la aeroport. Vor merge la festival împreună.

Tânăr din Norvegia: „Îl întâmpin cu niște beri românești de calitate și steagul Norvegiei. Iubesc Clujul.”

În acest an, la Untold vor fi nouă scene.