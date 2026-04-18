De la voci care au ridicat publicul în picioare prin emoție, la adevărate show-uri de dans și energie, cei de acasă au avut parte de un adevărat spectacol al talentului. Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență!

Cristian Lohănel, un adolescent de 15 ani din Brașov, a venit în fața juraților cu un moment încărcat de sensibilitate. Pentru el, muzica nu este doar o pasiune, ci un mod de a simți și de a trăi fiecare zi: „De când mă trezesc până când mă culc am muzica în cap, în suflet, peste tot”. Cristian și-a pierdut mama, însă spune că sprijinul ei continuă să îl însoțească la fiecare pas: „Mama întotdeauna m-a încurajat să fac ceea ce îmi place, ceea ce simt că e pentru mine. Iar eu simt că muzica e pentru mine”. Momentul lui, dedicat mamei, a ajuns direct la inimile celor din sală: „Merită toate aplauzele. Ai cântat cu o sensibilitate și o emoție aparte”, a spus Andra, iar Carmen Tănase a completat: „E o voce rotundă și foarte caldă. Foarte frumos ai cântat”.

Pe lângă Cristian, grupul „Elite Motion”, Marius Paganini, Ana și Vadim Shevchenko, Raul Râncu, Viviana Barna, Kaleb Weko, Ansamblul Arădeana, Carla Mezea, Clarisa Manole și Ana Maria Burbăcea sunt concurenții care au primit aseară 3 sau 4 de DA și au trecut în etapa următoare.

Vineri seară, emisiunea Românii au talent a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:28 – 24:02, în medie, peste 1,7 milioane de telespectatori, la nivel național, au urmărit spectacolul suprem în fiecare minut, cu un milion mai mult față de televiziunea de pe locul doi. În minutul de aur, la ora 21:35, peste 2 milioane de telespectatori se uitau la PRO TV.

În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 8,4 puncte de rating și 31,3% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 3,9 puncte de audiență și 14,7% share.

Săptămâna viitoare, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase, Mihai Bobonete, Smiley și Pavel Bartoș vor avea de luat decizii grele. După etapa audițiilor, cei șase stabilesc cine-s concurenții care merită să treacă în semifinale. Însă, pentru că decizia nu va fi ușoară, ei le vor pregăti și telespectatorilor o surpriză. Despre ce este vorba aflăm vineri, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.