Lou Koller, solistul trupei Sick of It All, a murit la vârsta de 59 de ani după o luptă de doi ani cu cancerul

Muzică
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Lou koller
Getty

Lou Koller, solistul trupei Sick of It All, a murit la vârsta de 59 de ani, după o luptă de doi ani cu cancerul. Trupa a anunțat decesul printr-o postare pe rețelele de socializare, descriindu-l drept un „prieten iubit”.

autor
Lorena Mihăilă

Anul acesta s-ar fi împlinit 40 de ani de la înființarea formației din New York, iar colegii de trupă au lăudat „camaraderia, devotamentul și entuziasmul” de care Lou a dat dovadă de-a lungul anilor, scrie The Sun.

Mesajul transmis de trupă menționează:

„Cu o tristețe de nedescris anunțăm întregii noastre familii hardcore din întreaga lume trecerea în neființă a fratelui nostru, Lou Koller.

Sentimentul de pierdere pe care îl trăim în aceste momente este copleșitor. Am pierdut un prieten iubit și un solist emblematic.

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Lou avea puterea de a ridica moralul tuturor la concertele noastre doar printr-un zâmbet și un comentariu sarcastic, cucerind oamenii oriunde cântam, indiferent de cultură sau din ce colț al lumii proveneau.”

Doi ani de luptă cu cancerul

În iunie 2024, Lou le-a împărtășit fanilor că medicii i-au descoperit o tumoare la nivelul esofagului, extinsă până la stomac. Trupa și-a suspendat în cele din urmă turneul european, în timp ce cântărețul a urmat tratamentul.

Fanii și colegii muzicieni s-au mobilizat în jurul său, strângând bani pentru cheltuielile medicale în cadrul unui concert caritabil organizat la Irving Plaza din Manhattan, mai târziu în acel an.

Un an mai târziu, artistul anunța că a încheiat ultima ședință de chimioterapie și că a fost declarat vindecat de cancer. Însă, doar câteva luni mai târziu, a dezvăluit că boala a revenit.

Într-un mesaj video postat pe conturile oficiale Sick of It All, Lou le spunea fanilor că s-a întors „de unde a plecat” și că trebuie să reia tratamentele:

„Vestea proastă este că acest cancer a revenit. Voi încerca să vă țin la curent pe cât posibil. Vă mulțumesc pentru dragoste și sprijin.”

În mesajul de comemorare, membrii trupei au ținut să mulțumească și să recunoască „sprijinul uriaș oferit de toți cei” care au donat pentru fondul medical al lui Lou:

„I-ați făcut cu toții pe Lou să se simtă foarte special și iubit în timp ce ducea această luptă în ultimii doi ani. Lupta lui s-a încheiat acum și își poate găsi, în sfârșit, liniștea. Sperăm că, într-un fel, încă mai poate vedea și simți amprenta frumoasă și pozitivă pe care a lăsat-o asupra lumii.”

Lou s-a născut în cartierul Queens din New York și a înființat trupa de hardcore punk Sick of It All alături de fratele său, Pete, pe vremea când erau încă la liceu. Primul concert al trupei a avut loc în mai 1986, în Long Island, la Right Track Inn.

Cei doi frați au fost considerați unii dintre cei mai influenți exponenți ai scenei hardcore din New York.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: artisti, deces, cancer,

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