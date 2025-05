Horoscop 8 mai 2025, cu Neti Sandu. Surprize, bani și noi începuturi. Zodia care își va rotunji veniturile

O să luăm de-acolo o energie bună, de întreținere.

Vibrația zilei este 8 și o să avem grijă să nu cheltuim, în neștire, banii.

Horoscop 8 mai 2025 – TAUR

O reușită. Poate semnați un contract, posibil și de colaborare, și să luați niște bani în plus, ca să aveți de buzunar dacă plecați în plimbare pe undeva. Se poate să primiți o invitație specială la un eveniment care poate fi rampa voastră de lansare pe scena socială.

Horoscop 8 mai 2025 – GEMENI

Se pare c-o să vă asociați cu niște oameni ca să dați drumul unui proiect care-o să vă aducă, o să vedeți, câștiguri consistente și o evoluție în carieră. O să primiți vești bune de la cineva în care v-ați pus toate speranțele să fiți fericiți și povestea voastră să se scrie frumos.

Horoscop 8 mai 2025 – RAC

Se poate să cheltuiți niște bani cu casa, poate pentru că vă pregătiți de musafiri, o fi un eveniment în familie și vă puneți casa la punct. Se poate să primiți o numire în funcție și să urmeze o ascensiune socială, că aveți protecție stelară pe Jupiter, Marele Benefic.

Horoscop 8 mai 2025 – LEU

O să repurtați un succes în sfera comunicării și poate deschideți un alt traseu profesional, că ați descoperit noi resurse de explorat. O să faceți încă o dată dovada calităților de buni profesioniști și o să iasă ceva de calitate – și o să vi se răsplătească munca.

Horoscop 8 mai 2025 – FECIOARĂ

Vi se fac oferte de lucru și n-o să lăsați să vă scape o asemenea ocazie de a lua mai mulți bani, sau să lucrați la ceva pe care vi-l doreați de multă vreme. Reapare cineva care v-a lipsit ca aerul și o să treceți peste o supărare mai veche.

Horoscop 8 mai 2025 – BALANȚĂ

Pare să fie o perioadă aglomerată la serviciu și o să vă dați peste cap să vă achitați de toate obligațiile ca să vă atingeți obiectivele. O să puteți repara o prietenie și să ieșiți la plimbare, s-aveți preocupări comune.

Horoscop 8 mai 2025 – SCORPION

Poate vă faceți program de minivacanță, plecați pe undeva și o să vă destindeți, c-aveți nevoie de un respiro, să vă luați energia din alte activități deconectante. Poate-o să lucrați la ceva în particular și o să vă rotunjiți veniturile, iar dacă vreți să vă schimbați mașina trebuie să faceți un împrumut.

Horoscop 8 mai 2025 – SĂGETĂTOR

E un chef de ducă și o să-i luați pe prieteni să dați o raită prin țară, se poate să fie și un teambuilding organizat de cei de la job și să vă prindă bine să stați câteva zile altundeva. Cineva la care visați de multă vreme vă caută și poate prinde viață acea relație de cuplu care v-ar face fericiți.

Horoscop 8 mai 2025 – CAPRICORN

Poate sunteți în tratative pentru un nou proiect, care, pentru unii dintre voi, o să fie în particular și o să câștigați bani frumoși, că se va găsi sponsorizare. O să vă îngrijiți și de voi, poate urmați un tratament, o fizioterapie, ceva care să vă redea starea de bine a organismului.

Horoscop 8 mai 2025 – VĂRSĂTOR

O să-l luați pe partenerul de cuplu să plecați într-o escapadă turistică, să petreceți timpul liber comun și să vă bucurați de o viață tihnită, în doi. O să descoperiți o preocupare de timp liber care v-ar debloca toată creativitatea și ați lansa pe bandă rulantă tot felul de proiecte.

Horoscop 8 mai 2025 – PEȘTI

Vin ceva bani, fie de la serviciu, fie din particular, sau poate și-și, c-o să aveți spor la treabă și banii or să aterizeze și ei din mai multe direcții. V-au rămas multe de făcut pe-acasă, dar poate le lăsați pe săptămâna viitoare.

Horoscop 8 mai 2025 – BERBEC

Întrevedere cu cineva care vă propune o colaborare și, în funcție de program și de importanța proiectului, o să vedeți ce-i spuneți. Aveți energie, entuziasm și o să-i luați cu voi pe prieteni și să vă duceți pe la mondenități zilele-astea, pot fi nunți, botezuri.

