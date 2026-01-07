Horoscop 8 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va regla din punct de vedere financiar

07-01-2026 | 21:09
Horoscop 8 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. Mai avem chef și de treabă, că de distracție am tot avut – chef – și o să ne facem planuri cu bătaie lungă, că avem obiective de atins.  

Vibrația zilei este 8 și o să ne bucurăm de toată agoniseala noastră, de aceea n-o să o risipim în vânt.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Vă dați tot interesul să vă înțelegeți cu șefii și cu partenerii de afaceri ca să vă atingeți obiectivele în plan profesional și să faceți performanță. O să fiți curtati de câteva firme, agenți, ca să intrați într-o combinație partenerială și e de analizat fiecare ofertă până alegeți pe cea mai bună.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

O să puteți recupera niște bani și să vă luați ce v-ați dorit mai de mult, sau poate faceți o surpriză partenerului de cuplu. O să vă caute cineva care are gânduri serioase cu voi și o să vă gândiți dacă vă doriți o relație acum sau nu.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – PEȘTI

O reușită după mai multe încercări și o să urmeze o stabilitate financiară; condiția este să aveți răbdare și se pare că ați avut. Poate veți stabili noi reguli de conviețuire ca să vă puteți înțelege mai bine cu partenerul de cuplu. Să fie armonie.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – BERBEC

Se poate să fiți cooptați într-o afacere și să faceți treabă bună împreună, pentru că este un proiect atrăgător care o să vă aducă bani și alte avantaje, o altă deschidere. Faceți monetarul să vedeți cum stați cu banii, că aveți de gând să faceți niște investiții și să vă plimbați, să plecați în concediu.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – TAUR

O să interacționați cu un partener de afaceri care e pregătit să împartă cu voi câștigul, pentru că munciți în mod egal. O să plecați pe undeva, la invitația cuiva aflat în străinătate, care v-a dus dorul și vrea să ajungeți și voi acolo.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – GEMENI

Se pare că o să revină cineva cu o propunere de afaceri și o să vă convină, că niște bani în plus nu vă strică și aveți disponibilitate pentru muncă în particular. Vor intra bani și veți și cheltui, deși vă propuseserăți să vă restrângeți, dar încă nu vă reușește.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – RAC

Este cineva care vă monitorizează și vrea să vă încredințeze o funcție, și se poate și fără concurs, pentru că Jupiter e asul vostru din mânecă. Se poate să aveți multe pe cap în această perioadă și să dați zor să le rezolvați pe toate, pentru că o să fie mult de lucru și în continuare.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – LEU

Vin bani și o să aveți și cheltuieli care vor fi din cele pe care le-ați tot amânat, iar probabil familia face presiuni să le rezolvați odată. Ați tot amânat mersul la doctor, dar atenționările nu au dispărut și înseamnă că trebuie să vă programați.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

O să fiți înconjurați cu atenție și căldură și se vor închide răni mai vechi; ați dat dovadă și voi de înțelepciune și ați trecut cu eleganță peste niște neînțelegeri. O să vă invite cineva la o plimbare și o să petreceți seara împreună și poate veți programa ceva și pentru weekend.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Poate scoateți din banii puși deoparte și faceți unele schimbări pe-acasă: mai luați lucruri noi, amenajați un birou de lucru sau un loc de joacă pentru copii. Este posibil să apară cineva de care să vă atașați sufletește și să devină o persoană de care să nu vă mai despărțiți vreodată.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – SCORPION

Se ivește o șansă de a recupera toți acei bani pe care nu i-ați putut lua la sfârșitul anului și o să vă reglați din punct de vedere financiar. Se poate să vă implicați într-o activitate de grup și să puneți mult suflet, ca să vă faceți remarcați de oamenii care contează pentru voi.

Horoscop 8 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Sunt câteva chestiuni de afaceri de rezolvat și o să vă mai ajute câte cineva, că mai sunt și oameni de bine în jurul vostru. Se poate să luați niște bani din colaborări și să aveți cu ce să vă mișcați în zilele libere, să vă dezmorțiți.

