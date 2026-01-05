Horoscop 6 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Ziua de Bobotează vine cu vești bune pentru zodii

Horoscop cu Neti Sandu
05-01-2026 | 21:05
neti sandu
PRO TV

Horoscop 6 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune, așa, de Bobotează. Or să ni se împlinească niște așteptări și o să facem progrese vizibile.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și să păstrăm armonia în familie, că tot e sărbătoare.
 

Horoscop 6 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă primiți bani înapoi, avansați cu niște cereri și va fi un progres în sfera profesională. Sunteți în formă, gata pregătiți de o nouă provocare profesională și o să vă ocupați, între timp, și de voi: vă schimbați garderoba, stilul.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Voi sunteți în căutarea unor noi surse de bani și poate acceptați o colaborare, dacă vă mai rămâne timp după program. Poate vă dați întâlnire cu prietenii ca să desfășurați diverse activități deconectante, că nu e grabă la început de an.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – PEȘTI

Se poate să fiți pe punctul de a semna un contract care v-ar asigura o constanță financiară, după o perioadă mai dificilă din acest punct de vedere. O prezență plăcută vă dă târcoale și veți avea timp să vă lămuriți dacă aveți sau nu ceva în comun.

Citește și
neti sandu
Horoscop 5 ianuarie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se bucură de un premiu la început de an

Horoscop 6 ianuarie 2026 – BERBEC

Este cineva care vrea să vă scoată la plimbare, să stați la povești, să vă bucurați de sărbătoarea de azi și să vă relaxați. Se poate să vi se aprecieze munca și să primiți oferte de colaborare sau chiar un job permanent.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – TAUR

Poate strângeți bani să vă luați o casă ori o mașină, mai apelați și la un credit bancar și familia va fi încântată. Vin bani din surse colaterale și îi faceți o surpriză partenerului de cuplu, plecând pe undeva în weekend.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – GEMENI

Întrevedere cu cineva care vine cu o ofertă de parteneriat și pare să fie pe tiparul vostru, că vi s-au rafinat preferințele în materie de afaceri. Veți desfășura activități în cadrul unui grup și vă veți deconecta; poate îi antrenați și pe copii, practicând un sport.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – RAC

Se poate să vă parvină un act gata semnat și să dați curs unui proiect care să vă țină în priză și să dea roade. Veți obține un alt statut social, poate un titlu; oricum, va fi o avansare importantă.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – LEU

Se anunță proiecte stufoase la serviciu, dar, dacă tot va fi multă muncă, vor fi și bani pe măsură, de acest aspect ocupându-se sponsorii. Ați tot amânat mersul la doctor, dar, odată încheiate sărbătorile, poate mergeți la un consult medical.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

S-ar putea să vină bani din particular și să faceți o rezervare pentru weekend, să plecați undeva la sfârșit de săptămână, că veți avea și petreceri. Veți obține acordul pentru un proiect și vă veți asigura că sunt respectate toate condițiile negociate.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Poate vă pregătiți de un eveniment de familie și veți pune toate resursele la bătaie ca să nu lipsească nimic și să fie toată lumea mulțumită. Veți primi oferte de colaborare în curând, pentru că vă sunt apreciate eforturile și calitatea muncii.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – SCORPION

Sunt emoții, pentru că aveți de susținut un examen, un interviu sau o întrevedere importantă și veți lua o decizie legată de o posibilă colaborare. Veți perfecta niște acte, veți achita taxe și facturi și veți pune lucrurile în ordine.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să recuperați niște bani și să apară sume cumulate care să acopere golul lăsat de cheltuielile de sărbători. Vin vești bune din zona financiară și reușiți să vă echilibrați bugetul.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 05-01-2026 21:05

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Horoscop 5 ianuarie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se bucură de un premiu la început de an
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 5 ianuarie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se bucură de un premiu la început de an

Horoscop 5 ianuarie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu relaxare. O să ne facem planuri cu bătaie lungă ca să ne adunăm resursele treptat și să ne atingem obiectivele cu succes.  

Horoscop 4 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 4 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă

Horoscop 4 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să scoatem lista cu cei cărora le-am rămas datori cu o vizită de anul trecut și o să facem tot posibilul să ajungem pe-acolo.  

Horoscop 3 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă și planuri de viitor
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 3 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă și planuri de viitor

Horoscop 3 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună plină cu agitație. O să profităm din plin de ce ne-a mai rămas din vacanța de iarnă și o să ne întâlnim cu un prieten sau o rudă, să mai mergem la câte un party să ne distrăm.  

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28