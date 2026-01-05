Horoscop 6 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Ziua de Bobotează vine cu vești bune pentru zodii

Horoscop 6 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune, așa, de Bobotează. Or să ni se împlinească niște așteptări și o să facem progrese vizibile.

Vibrația zilei este 6 și să păstrăm armonia în familie, că tot e sărbătoare.



Horoscop 6 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă primiți bani înapoi, avansați cu niște cereri și va fi un progres în sfera profesională. Sunteți în formă, gata pregătiți de o nouă provocare profesională și o să vă ocupați, între timp, și de voi: vă schimbați garderoba, stilul.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Voi sunteți în căutarea unor noi surse de bani și poate acceptați o colaborare, dacă vă mai rămâne timp după program. Poate vă dați întâlnire cu prietenii ca să desfășurați diverse activități deconectante, că nu e grabă la început de an.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – PEȘTI

Se poate să fiți pe punctul de a semna un contract care v-ar asigura o constanță financiară, după o perioadă mai dificilă din acest punct de vedere. O prezență plăcută vă dă târcoale și veți avea timp să vă lămuriți dacă aveți sau nu ceva în comun.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – BERBEC

Este cineva care vrea să vă scoată la plimbare, să stați la povești, să vă bucurați de sărbătoarea de azi și să vă relaxați. Se poate să vi se aprecieze munca și să primiți oferte de colaborare sau chiar un job permanent.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – TAUR

Poate strângeți bani să vă luați o casă ori o mașină, mai apelați și la un credit bancar și familia va fi încântată. Vin bani din surse colaterale și îi faceți o surpriză partenerului de cuplu, plecând pe undeva în weekend.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – GEMENI

Întrevedere cu cineva care vine cu o ofertă de parteneriat și pare să fie pe tiparul vostru, că vi s-au rafinat preferințele în materie de afaceri. Veți desfășura activități în cadrul unui grup și vă veți deconecta; poate îi antrenați și pe copii, practicând un sport.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – RAC

Se poate să vă parvină un act gata semnat și să dați curs unui proiect care să vă țină în priză și să dea roade. Veți obține un alt statut social, poate un titlu; oricum, va fi o avansare importantă.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – LEU

Se anunță proiecte stufoase la serviciu, dar, dacă tot va fi multă muncă, vor fi și bani pe măsură, de acest aspect ocupându-se sponsorii. Ați tot amânat mersul la doctor, dar, odată încheiate sărbătorile, poate mergeți la un consult medical.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

S-ar putea să vină bani din particular și să faceți o rezervare pentru weekend, să plecați undeva la sfârșit de săptămână, că veți avea și petreceri. Veți obține acordul pentru un proiect și vă veți asigura că sunt respectate toate condițiile negociate.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Poate vă pregătiți de un eveniment de familie și veți pune toate resursele la bătaie ca să nu lipsească nimic și să fie toată lumea mulțumită. Veți primi oferte de colaborare în curând, pentru că vă sunt apreciate eforturile și calitatea muncii.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – SCORPION

Sunt emoții, pentru că aveți de susținut un examen, un interviu sau o întrevedere importantă și veți lua o decizie legată de o posibilă colaborare. Veți perfecta niște acte, veți achita taxe și facturi și veți pune lucrurile în ordine.

Horoscop 6 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să recuperați niște bani și să apară sume cumulate care să acopere golul lăsat de cheltuielile de sărbători. Vin vești bune din zona financiară și reușiți să vă echilibrați bugetul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













