Horoscop 4 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă

Horoscop cu Neti Sandu
03-01-2026 | 21:23
neti sandu
PRO TV

Horoscop 4 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. O să scoatem lista cu cei cărora le-am rămas datori cu o vizită de anul trecut și o să facem tot posibilul să ajungem pe-acolo.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 4 și o să avem grijă să nu le lipsească nimic celor dragi.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – CAPRICORN

O să fiți prinși în diverse activități, poate fi și una de binefacere. Vă puteți duce la un spectacol sau la o întrecere pe pârtie, la patinoar, unde e animație la voi. Vi se lansează invitația să fiți martori la o cununie religioasă, sau poate e un botez și o să vă faceți noi prieteni.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Este posibil să faceți cunoștință cu cineva care poate deveni partener de suflet, dacă nu aveți pe nimeni, și viața voastră sentimentală să capete culoare. O să primiți invitații la diverse sindrofii și vă veți bucura de o atmosferă festivă și de oameni de calitate.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – PEȘTI

Este o reuniune la care se insistă să participați și vă veți asigura că mai vin și prieteni cu care vă simțiți bine. Se anunță cineva în vizită, dar dacă sunteți plecați, veți reprograma întâlnirea. Însă vă place intenția.

Citește și
neti sandu
Horoscop 3 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă și planuri de viitor

Horoscop 4 ianuarie 2026 – BERBEC

Este o expoziție, o conferință sau un eveniment cu public, în care veți avea un rol, și este posibil să vi se înmâneze un premiu sau o diplomă. O ieșire în lume vă va aduce în preajma unor oameni care sărbătoresc și veți avea și voi ce spune și ce face acolo.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – TAUR

O să vă lăsați convinși să participați la o petrecere. Pare să fie ceva de zile mari și nu veți rezista să nu fiți de față, bucurându-vă de entuziasmul celor prezenți. Vi se reînnoiește invitația de a vizita oameni dragi și vă veți da peste cap să ajungeți la ei.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – GEMENI

O revedere emoționantă vă dă speranțe că relația voastră de cuplu, care se răcise, se poate reactive – pentru că nu puteți trăi unul fără celălalt. Este posibil să primiți niște bani, fie de la serviciu, fie din afaceri particulare.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – RAC

Este posibil să luați o decizie majoră și să formați un cuplu, să vă căsătoriți sau să vă așezați la casa voastră. Este momentul ideal. O ceremonie, emoția de a vedea prieteni care își unesc destinele – și poate veți fi și voi protagoniști.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – LEU

Familia vă duce dorul și vă invită la o masă festivă, dorind să împărtășiți bucuria noului an, să ciocniți un pahar de vin și să vă faceți planuri îndrăznețe de viitor. O vizită neanunțată vă va face plăcere, fiind cineva drag și de profitat de situație.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

Este posibil să vă asociați cu niște oameni pentru a dezvolta un proiect personal sau un business, poate doar un hobby, la care să participați împreună. Poate sunteți plecați pe undeva și vă bucurați de oameni și peisaje, revenind acasă spre seară, dacă a doua zi mergeți la serviciu.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Se poate să mai aveți cazare acolo unde ați fost în vacanță și să vizitați diverse locuri până când vă luați la revedere de la oameni și locuri. Este posibil să primiți cadouri pentru voi sau pentru casă, dacă nu le-ați comandat de anul trecut sau nu au mai ajuns.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – SCORPION

O întrunire prin oraș sau prin țară și veți schimba idei și impresii pentru a vă pregăti emoțional pentru provocările acestui an. Se poate să luați parte la un concurs – poate fi karaoke, concurs de dans sau o provocare sportivă pentru copii, fiind distractiv.

Horoscop 4 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Este rost de plimbare în afara orașului pentru a revedea prieteni buni și veți avea un schimb de vești bune. O invitație la o zi de naștere sau un La mulți ani de început de an și planificarea unor evenimente viitoare vă va aduce bucurie.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu,

Dată publicare: 03-01-2026 21:23

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Horoscop 3 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă și planuri de viitor
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 3 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O revedere emoționantă și planuri de viitor

Horoscop 3 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună plină cu agitație. O să profităm din plin de ce ne-a mai rămas din vacanța de iarnă și o să ne întâlnim cu un prieten sau o rudă, să mai mergem la câte un party să ne distrăm.  

Horoscop 2 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O să reparați chestiuni de ordin sentimental
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 2 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O să reparați chestiuni de ordin sentimental

Horoscop 2 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Privind cu speranță și încredere în viitor, o să ne organizăm frumos ca să ne iasă toate pasiunile.

Horoscopul anului 2026. Schimbări majore pentru zodii. Neti Sandu: „Începem o viață nouă”
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscopul anului 2026. Schimbări majore pentru zodii. Neti Sandu: „Începem o viață nouă”

Prima zi din an vine, ca de fiecare dată, cu speranțe, planuri și multe întrebări. Ce ne așteaptă în 2026? Va fi un an al schimbărilor, al oportunităților sau al încercărilor?

Recomandări
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Stiri externe
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației

Președintele american Donald Trump a dat explicații sâmbătă despre operațiunea americană de amploare din Venezuela.  

Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent
Stiri actuale
Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

Prima reacție a României după ce SUA au înlăturat regimul Maduro. ”Noi nu am recunoscut conducerea Venezuelei”
Stiri Politice
Prima reacție a României după ce SUA au înlăturat regimul Maduro. ”Noi nu am recunoscut conducerea Venezuelei”

România nu a recunoscut niciodată alegerile falsificate din Venezuela și regimul Maduro, iar operațiunea militară a SUA era previzibilă, a declarat premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, România se va alinia poziției UE în privința Venezuelei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Ianuarie 2026

30:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28