Horoscop 23 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o oportunitate financiară

Motorina nu mai revine la prețuri mici. 10 lei/l devine noul standard, avertizează un expert
Motorina nu mai revine la prețuri mici. 10 lei/l devine noul standard, avertizează un expert

Horoscop 23 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu confirmări. Așteptarea a luat sfârșit: aflăm încotro să ne îndreptăm, ce avem de făcut și alături de cine o să pășim în viitor.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și o să ne asumăm și niște riscuri!

Horoscop 23 martie 2026 – BERBEC

Întrevedere cu niște oameni care vă propun o afacere și s-ar putea să vă intereseze, dacă nu sunteți ocupați până peste cap cu diverse treburi. Or să se adune mai mulți bani în cont și o să aveți o perioadă bună, din punct de vedere financiar.

Horoscop 23 martie 2026 – TAUR

Se poate să fie mult de lucru la serviciu, dar se observă și câștiguri; pot fi semne cumulate și o să aveți o perioadă bună, din punct de vedere financiar. Poate aveți o preocupare de grup, după orele de program, și de-acolo o să vină destinderea, că rutina duce la monotonie.

Horoscop 23 martie 2026 – GEMENI

Relația cu partenerul de cuplu devine mai armonioasă și poate vă gândiți și la căsătorie dacă ați atins acel prag de maturitate. Vă caută prietenii să mai ieșiți pe la mondenități și vă puneți în temă cu ce e nou pe scena socială, să prindeți și voi un pont din sfera afaceri.

Horoscop 23 martie 2026 – RAC

Poate va trebui să faceți niște demersuri ca să vă vedeți cu toți banii care vi se cuvin în cont și o să fiți la zi cu toate cheltuielile lunare. Poate vă găsiți o nouă locuință sau o mașină. Vindeți pe cea veche și alegeți ceva care să se potrivească bugetului.

Horoscop 23 martie 2026 – LEU

Revine cineva ca să se asigure că o să semnați un contract, așa cum v-a fost promis, și dacă nu v-ați răzgândit, poate faceți pasul. O invitație pentru weekend să plecați pe undeva și o să vă încânte ideea, că aveți nevoie de un respiro.

Horoscop 23 martie 2026 – FECIOARĂ

Se poate să intrați într-o combinație partenerială care să vă aducă satisfacții profesionale și o să o duceți mai bine din punct de vedere financiar. Poate abia acum vin acei bani pe care îi așteptați de vreo două luni.

Horoscop 23 martie 2026 – BALANȚĂ

O să aveți o mai bună comunicare cu șefii și poate profitați de ocazie să le mai cereți câte ceva – aparatură nouă, alt fel de program, un schimb de tură. O să faceți cunoștință cu niște oameni care vă vor susține ideile și proiectele, ca să avansați și voi pe scara ierarhică.

Horoscop 23 martie 2026 – SCORPION

Poate vă lăsați convinși de niște parteneri de afaceri să intrați într-o combinație care v-ar aduce un plus de notorietate și bani. Par să se complice niște probleme de sănătate și dacă nici acum nu le luați în serios, n-o să fie prea bine.

Horoscop 23 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate faceți o evaluare a banilor din cont să vedeți dacă vă permiteți o excursie la sfârșit de săptămână sau o lăsați pentru perioada vacanței de Paște. Răspunsul pe care-l așteptați de la cineva drag inimii voastre e derutant. Poate ieșiți la cafea să stați de vorbă.

Horoscop 23 martie 2026 – CAPRICORN

Apar cheltuieli neprevăzute legate de casă – reparații, diverse piese de înlocuit – faceți o reorganizare, o redecorare. O idee mai veche se poate materializa și să atingeți o stare materială mult mai bună cât de curând.

Horoscop 23 martie 2026 – VĂRSĂTOR

E posibil să vă mai luați ceva de lucru în particular și să vă sporiti veniturile, să câștigați și un plus de experiență; vor fi niște avantaje. O să primiți confirmări de la școală, poate v-ați prezentat la un interviu și aflați rezultatele, note sau calificative.

Horoscop 23 martie 2026 – PEȘTI

Se poate să vă aflați la început de drum într-o călătorie profesională și o să primiți ajutor, ghidare, și o să vă descurcați frumos. Aterizează o sumă de bani, poate fi și împrumutul cerut unei bănci, ori un supliment salarial, o primă sau bonuri valorice.

