Vibrația zilei este 2 și o să mai cerem încă o părere, la nevoie.

Horoscop 2 iulie 2026 – RAC

Se poate să vă lansați pe o nouă orbită profesională, dar e bine să vă mențineți în formă maximă, ca să duceți la bun sfârșit proiectul. Se poate să obțineți un plus de avantaje la serviciu și să vreți să rămâneți tot aici, deși vă tot curtează angajatorii.

Horoscop 2 iulie 2026 – LEU

O să dați dovadă de curaj, ca de obicei, să atacați un proiect îndrăzneț, care să vă aducă atât glorie, cât și bani. O să vă bucurați de prezența cuiva care o să fie o sursă de inspirație pentru voi și poate puneți la cale un proiect.

Horoscop 2 iulie 2026 – FECIOARĂ

Întrevedere cu cineva care vrea să vă intersectați la treabă și o să vă dați acceptul, că aveți nevoie de bani în plus. Poate angajați o firmă să repare și să facă și curățenie, că or veni ceva musafiri în weekend.

Horoscop 2 iulie 2026 – BALANȚĂ

Vi se deschide o nouă perspectivă în afaceri pe care-ar fi bine s-o exploatați la maximum, că de aici o să vină succesul și or să apară și banii. O să puneți și voi umărul la un eveniment care va avea loc în curând și o să conteze prezența voastră acolo.

Horoscop 2 iulie 2026 – SCORPION

Aveți șanse mari să recuperați banii pe care i-ați tot revendicat și o să puteți achita și voi rate, facturi și o să vă redresați din punct de vedere financiar. V-au rămas aspecte legate de sănătate de explorat și o să vă prindă bine o vizită la medic pentru un consult.

Horoscop 2 iulie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate intenționați să faceți o schimbare profesională, să vă duceți la alt serviciu, dacă nu cumva o să încercați alt domeniu. Se poate să vă pregătiți de o rundă de concediu și să dați telefoane, să faceți rezervări, să activați și rezervele financiare ca să vă simțiți în siguranță.

Horoscop 2 iulie 2026 – CAPRICORN

Poate vi se cere să prelungiți un contract, să vă continuați munca, dacă sunteți într-adevăr mulțumiți. Dacă nu, poate aveți o variantă B. Relația cu partenerul de cuplu o să treacă printr-o metamorfoză până o să vă armonizați.

Horoscop 2 iulie 2026 – VĂRSĂTOR

O reușită în formulă de grup și poate o să vă fie apreciat efortul și o să căpătați un plus de prestigiu. O să mai faceți niște investiții în casă, poate o să fie în viitorul apropiat un eveniment care o să necesite o reamenajare interioară.

Horoscop 2 iulie 2026 – PEȘTI

O să aveți și voi, în sfârșit, o stare de bine, o să dați deoparte grijile, stresul și o să vă mai ocupați și de voi. Vă bate gândul să vă mai luați un extrajob și să vă sporiți banii din cont, dar nu înainte de o vacanță.

Horoscop 2 iulie 2026 – BERBEC

Se poate să prindeți din zbor o ofertă de locuință și, cu un credit bancar, ați putea da avansul. Vă consultați și cu membrii familiei, să vedeți ce zic ei. E cineva căruia îi pasă de voi și o să vă evaluați și voi șansele și sentimentele ca să aveți o căsnicie fericită.

Horoscop 2 iulie 2026 – TAUR

Apar noutăți care vă pot pune pe un alt făgaș profesional, poate o să lucrați pe cont propriu ori poate vă mai luați ceva în plus de lucru. Poate ați cerut o mărire de salariu sau niște facilități, iar șefii n-or să zică nu.

Horoscop 2 iulie 2026 – GEMENI

Vă caută cineva care vrea să aveți o preocupare comună, poate vă invită și în weekend pe undeva, că își dorește să vorbiți într-un cadru neutru. Poate o să luați diverse lucruri utile pentru casă și se poate să fiți interesați și de o mașină, nouă sau la mâna a doua, după buget.