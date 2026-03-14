Horoscop 15 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va relua o veche relație amoroasă

Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”
Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”

Horoscop 15 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu provocări. Se poate să ne trezim în fața faptului împlinit și ai zice că nu se poate face nimic.

Neti Sandu

În realitate nu-i așa. Aici intervenim noi, cu măiestria noastră, și întoarcem lucrurile astfel încât să fim noi în avantaj.

Vibrația zilei este 6 și armonia nu va lipsi până la final.

Horoscop 15 martie 2026 – PEȘTI

O să dați curs unei întâlniri ca să elucidați un mister, să știți de ce persoana cu care urmează să vă vedeți n-a mai dat niciun semn de viață și poate vă continuați relația. Se poate să primiți un cadou, fie pentru că e ziua voastră de naștere, fie pentru că acel cineva care v-a dus dorul vine cu ceva drăguț pentru voi.

Horoscop 15 martie 2026 – BERBEC

Se poate să începeți o viață nouă și frumoasă alături de cineva care vi se potrivește și puteți construi împreună o relație care să vă completeze frumos. E cineva mai în vârstă care vă dă de înțeles că ar avea nevoie de o mână de ajutor de la voi și o să vă rupeți din timpul vostru să-i duceți ce-i trebuie.

Horoscop 14 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va bifa o reușită

Horoscop 15 martie 2026 – TAUR

E cineva de departe care vă cheamă și, dacă aveți cum, vă duceți; dacă nu, lăsați pe altă dată, ca să mai rămâneți o zi-două, să nu fie prea din scurt. O invitație la un eveniment monden și o să fie o gură de aer proaspăt, să mai ieșiți și voi, un pic, la socializare.

Horoscop 15 martie 2026 – GEMENI

O să vă scoată la cafea cineva care e pe lungimea voastră de undă și o să vă spună flerul dacă puteți fi împreună sau nu, că poate fi o aparență, și atât. Se poate să primiți o confirmare de la un posibil partener de afaceri care dă startul unei noi colaborări.

Horoscop 15 martie 2026 – RAC

Ați putea da o fugă prin țară la cineva care dă o petrecere și vă întoarceți diseară, că e rost de distracție pe undeva și ați vrea să vă luați și voi porția de veselie. Se anunță cineva în vizită și, dacă nu plecați nicăieri, o să fiți gazde primitoare, ca de obicei.

Horoscop 15 martie 2026 – LEU

Vă duceți la o întâlnire cu oameni dragi și aflați ce mai e nou și poate prindeți din zbor și o ofertă de afaceri ca să mai încercați și altceva în plan profesional. E cineva care nu v-a putut uita și încearcă o revenire ca să-și încerce șansa de a fi din nou împreună.

Horoscop 15 martie 2026 – FECIOARĂ

Poate fi o zi importantă pentru relația voastră de cuplu: poate vă căsătoriți sau are loc un botez, puteți fi chiar și nași, și o să fie o atmosferă festivă. Se poate să luați parte la un concurs și să ieșiți și învingători, cu toate emoțiile pe care o să le aveți.

Horoscop 15 martie 2026 – BALANȚĂ

E posibil să întâlniți acea persoană care să se muleze pe stilul vostru, pentru că vă apreciază și pentru că se regăsește în felul vostru de a fi. Poate îi faceți o vizită cuiva care e în convalescență și are nevoie de suport emoțional, iar voi o să faceți asta cu mare drag.

Horoscop 15 martie 2026 – SCORPION

Reapare cineva în anturajul vostru pe care o să-l priviți cu alți ochi și o să vă placă, de data asta, pentru că își arată o altă latură cu care voi vă asortați. Poate le organizați celor mici un party și o să fie o zi încărcată, chiar dacă petrecerea va fi într-un club, un loc de joacă sau ceva de genul acesta.

Horoscop 15 martie 2026 – CAPRICORN

O să scoateți, știți voi, din bugetul de rezervă ca să plecați cu ai voștri pe undeva, la un film sau la un restaurant, ca să vă bucurați cu toții de ziua liberă. Se poate să-i chemați pe niște prieteni pe la voi dacă vă simțiți prea extenuați ca să ieșiți pe afară. Timp pentru o cafea cu prietenii s-ar găsi.

Horoscop 15 martie 2026 – SĂGETĂTOR

E rost de plimbare, fie vă scot prietenii, fie îi scoateți voi pe ei, ca să nu lânceziți în casă; aveți nevoie de aer proaspăt și de socializare. Poate dați o fugă într-o stațiune de agrement să practicați un sport sau să vă întâlniți cu niște prieteni, să stați la o taclă.

Horoscop 15 martie 2026 – VĂRSĂTOR

O veste bună, o prezență care să vă aducă zâmbetul pe față și poate de aici se vor naște întâlniri, un program de mers la o sală de sport sau să practicați un hobby comun. E o cheltuială, dar considerați că pentru asta munciți: ca să ieșiți la o masă în oraș, la o distracție, undeva.

Ivana Knoll trăiește o viață de vis! Unde s-a mutat ”Miss Croația” și câți ani are de fapt
Horoscop săptămâna 16-22 martie 2026. Ce surprize aduc astrele pentru fiecare zodie

Horoscop 14 martie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va bifa o reușită

Horoscop 13 martie 2026, cu Neti Sandu. Aveți bani de luat, dar aveți și datorii

Horoscop 12 martie 2026, cu Neti Sandu. Se adună bani în cont

Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”

Magistrala 6 de metrou prinde contur. Când vom putea circula pe ruta București – Aeroportul Otopeni

Cum a fost făcută cea mai mare captură de arme letale de polițiștii de frontieră din Calafat în 2026: peste 100 de pistoale

