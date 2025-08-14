Horoscop 15 august 2025, cu Neti Sandu. Emoții pozitive și vești bune pe mai multe planuri

Horoscop 15 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu accente frumoase. Facem treabă, dar ne vom da voie să ne și relaxăm – poate plecăm pe undeva, la umbră sau la soare, acolo unde ne priiește cel mai bine.

Vibrația zilei este 6, și ne vom strădui să fim în acord cu noi înșine.

Horoscop 15 august – LEU

Aveți energie, chef de viață, de muncă și de plimbare prin lume – chiar dacă ați fost plecați recent. Veți reuși să vă exprimați în moduri variate.

Bifați câteva reușite importante și vă bucurați de o reputație bună, care vă ajută să vă impuneți pe o piață competitivă.

Horoscop 15 august – FECIOARĂ

Revine o ofertă de parteneriat, iar voi trebuie să decideți dacă vă încumetați sau dacă rămâneți ancorați în viața de familie, fără loc pentru colaborări.

Cineva se apropie timid de voi, cu speranța de a vă cunoaște mai bine – poate fi începutul unei relații, dacă sunteți singuri.

Horoscop 15 august – BALANȚĂ

Aveți o întrevedere cu cineva care vă vede drept un potențial partener de cuplu. Urmează o perioadă de tatonare, după care veți lua o decizie – împreună sau separat.

Este posibil să aveți de susținut un examen sau să mergeți la un interviu – emoții vor fi, dar vă veți descurca.

Horoscop 15 august – SCORPION

Apar noi propuneri de colaborare – poate găsiți una care să vi se potrivească și să vă țină în priză, fiind o provocare interesantă.

Veți fi atenți cu bugetul, ca să vă ajungă banii pentru minivacanța care se conturează – aveți nevoie de o recreere serioasă!

Horoscop 15 august – SĂGETĂTOR

O invitație la un eveniment monden vă oferă ocazia să întâlniți persoane interesante, care vă pot inspira sau vă pot introduce într-un alt mediu.

Aveți multe de rezolvat, fiindcă s-au adunat restanțe, dar le veți duce la bun sfârșit cu brio.

Horoscop 15 august – CAPRICORN

Vin bani din mai multe surse – inclusiv sume restante. Poate sunteți în tratative pentru prelungirea unui contract sau încheierea unei noi colaborări.

Cineva revine după o absență îndelungată, iar relația voastră se reînnodă, cu o comunicare mult mai bună decât înainte.

Horoscop 15 august – VĂRSĂTOR

Apar schimbări la locul de muncă – poate un nou șef, poate treceți în alt departament. Atmosfera se schimbă și vă implicați diferit.

Se pare că ați ajuns la o înțelegere cu fostul partener – ați împărțit bunurile sau ați câștigat totul, iar conflictul se încheie.

Horoscop 15 august – PEȘTI

Ar fi bine să începeți să economisiți – toamna vine cu cheltuieli și e important să nu fiți luați prin surprindere.

Se conturează o reușită profesională, iar în paralel veți dori să vă luați și ceva de lucru în particular, pentru venituri suplimentare.

Horoscop 15 august – BERBEC

Veți primi mai multe oferte pentru a lucra într-un business promițător din punct de vedere financiar. Dacă vă regăsiți în munca respectivă, veți accepta.

Este posibil să primiți o invitație pentru diseară și să puneți la cale o plecare la munte sau la mare, pentru mâine.

Horoscop 15 august – TAUR

Vă simțiți bine în cadrul unei echipe cu care lucrați – toată lumea își dă silința și atmosfera e plăcută.

Poate faceți o plimbare prin împrejurimi cu grupul vostru. Cineva interesat de voi ar putea apărea în vizită – poate se conturează o relație serioasă.

Horoscop 15 august – GEMENI

Poate mergeți la un interviu pentru un job pe care vi-l doriți de mult timp – sunt șanse mari de reușită și de un salariu mai bun.

E posibil să faceți publice niște idei sau să expuneți un produs al muncii voastre pe o platformă – vor apărea câștiguri!

Horoscop 15 august – RAC

Vă ocupați atât de treburile de la serviciu, cât și de cele casnice, dar veți găsi timp și pentru relaxare – poate o fugă la mare sau măcar la o piscină.

Vă bucurați de anumite privilegii, iar totul pare mai ușor decât până acum – este, fără îndoială, anul vostru!

