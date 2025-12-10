Horoscop 11 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va recupera bani

Horoscop 11 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. O să ne asigurăm că facem tot ce depinde de noi ca să depășim momentele de mare încărcătură și să ajungem cu bine la destinație.

Vibrația zilei este 11, număr maestru, și înțelepciunea va fi ghid într-o astfel de zi.

Horoscop 11 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se vine cu oferte de lucru și o să fie și ceva tentant pe-acolo, de care să vă legați din ianuarie încolo, și să câștigați bani frumoși. Se poate să faceți diverse achiziții și să faceți schimbări pe acasă, că aveți nevoie de un decor care să vă imprime o stare de bună dispoziție.

Horoscop 11 decembrie 2025 – CAPRICORN

O reușită în planul comunicării cu șefii, cu conducerea, și poate superiorii voștri de la serviciu or să vă dea mână liberă să lucrați după cum credeți de cuviință. Relația cu partenerul de cuplu capătă stabilitate și, dacă nu ați legalizat relația, de sărbători ar fi momentul ideal.

Horoscop 11 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Vin și bani, se anunță și cheltuieli și o să fie un du-te-vino în dreptul contului bancar, până se vor calma lucrurile, că sunt multe de cumpărat în perioada asta. Vi se pregătesc niște recompense, un premiu, un voucher, ceva de care să vă bucurați, că n-ați muncit degeaba.

Horoscop 11 decembrie 2025 – PEȘTI

Vă caută cineva care vrea să vă întâlniți la o cafea, ca să vă decideți în privința unei colaborări, de care o să vă apucați dacă o să vă rămână timp liber. Se va găsi cineva care să vă sprijine cu o vorbă bună ori cu altceva de care aveți nevoie ca să vă echilibrați fizic și emoțional.

Horoscop 11 decembrie 2025 – BERBEC

O să vă invite cineva drag într-o plimbare fie prin țară, fie prin lume și o să vă duceți probabil cu prima ocazie, de Anul Nou, de sărbători, oricum. Poate primiți un răspuns favorabil de la o instituție de învățământ și o să vă plasați mai sus într-un clasament.

Horoscop 11 decembrie 2025 – TAUR

Se poate repara o relație care a traversat o perioadă mai dificilă și, dacă mai lăsați de la voi, o să puteți fi fericiți împreună. O să puteți recupera banii care vi se cuvin și să vă faceți lista cu ce aveți nevoie în perioada care urmează.

Horoscop 11 decembrie 2025 – GEMENI

E agitație la serviciu, aveți tot felul de proiecte, mai mari, mai mici, de dus la bun sfârșit, ca să vă puteți apuca de altele noi, din ianuarie încolo. Se poate să vă asigurați un loc de vacanță pe undeva și primiți o confirmare.

Horoscop 11 decembrie 2025 – RAC

O să fie mult de lucru la serviciu, poate aveți planuri mari și nu o să vă lăsați intimidați, de data asta, de nimic și nimeni și o să vă impuneți pe o piață. Se observă o mai bună înțelegere cu partenerul de cuplu și, în special, cu copiii, care or să fie foarte cooperanți.

Horoscop 11 decembrie 2025 – LEU

Vin bani, sunt și cheltuieli care vă pot destabiliza dacă nu sunteți atenți, chibzuiți, și e bine să cheltuiți mai cu măsură. Vă puteți implica într-un proiect care are legătură cu sărbătorile și o să vă dați osteneala să puneți toate calitățile și sufletul la bătaie.

Horoscop 11 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Sunt oameni care au nevoie de voi și o să dați zor să le împliniți dorințele, ca să vă puteți vedea și de treburile voastre, că s-au adunat cam multe. Vi se împlinesc niște așteptări, vi se fac promisiuni de bani și alte beneficii până la sfârșitul anului.

Horoscop 11 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O reuniune cu colegii de breaslă v-ar aduce un proiect comun, o posibilă colaborare, fie și pe termen scurt, și v-ar asigura vizibilitate și niște bani în plus. Se organizează la sfârșit de săptămână o ieșire cu prietenii și o să puneți la cale și vacanța de sărbători sau de după.

Horoscop 11 decembrie 2025 – SCORPION

Se poate să vă aflați la un început de drum în meserie sau poate în viața personală și o să vă dați tot interesul să faceți impresie bună, că aveți cu ce să vă etalați. Vi se pot returna, în sfârșit, acei bani care v-au fost reținuți din diverse motive și o să vă descurcați fără probleme cu banii în perioada asta.

