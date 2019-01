Zmeura de Aur 2019. Johnny Depp și John Travolta, la categoria ”cel mai prost actor”

Pro TV

Filmul "Gotti", un răsunător eşec de casă, cu John Travolta în rolul principal, şi preşedintele american Donald Trump au fost nominalizaţi la premiile Zmeura de Aur.

"Holmes & Watson", noua comedie din franciza "Sherlock Holmes", a primit şase nominalizări, inclusiv pentru protagoniştii ei, Will Ferrell şi John C. Reilly, despre care organizatorii Razzie Awards au spus că "au distrus două dintre cele mai iubite personaje ale literaturii".

Gala Zmeura de Aur, creată în 1980, premiază cele mai slabe interpretări şi producţii cinematografice, dorindu-se a fi un fel de antidot amuzant al ceremoniei de decernare a premiilor Oscar. Nominalizările de la Zmeura de Aur au fost anunţate cu o zi înainte de anunţarea nominalizărilor la Oscar, cele mai prestigioase premii din cinematografia americană, ce vor fi dezvăluite marţi de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

"Cu o piaţă bursieră împotmolită, o posibilă suspendare prezidenţială, incendii de pădure uriaşe, inundaţii devastatoare, împuşcături în masă în şcoli şi o litanie de năpaste ce au atins aproape proporţii biblice, 2018 a fost un an încărcat cu dezastre", a declarat fondatorul Razzie Awards, John Wilson.

"Şi, în plus, au mai fost şi filmele de anul trecut", a glumit el în continuare.

La categoria "cel mai prost film" au fost nominalizate producţiile cinematografice "Gotti", "The Happytime Murders", "Holmes & Watson", "Robin Hood" şi "Winchester".

Donald Trump a fost nominalizat la categoria " cel mai prost actor" pentru apariţiile sale sub forma unor imagini de arhivă în două documentare lansate în 2018: "Death of a Nation", regizat de cineastul conservator Dinesh D'Souza, şi "Fahrenheit 11/9", regizat de democratul Michael Moore.

El va concura la această categorie cu Johnny Depp ("Sherlock Gnomes"), Will Ferrell ("Holmes & Watson"), John Travolta ("Gotti") şi Bruce Willis ("Death Wish").

Donald Trump are deja în palmares un premiu Zmeura de Aur, pentru apariţia sa episodică în comedia poliţistă "Ghost Can't Do It" (1989), în care rolul principal era interpretat de Bo Derek.

Soţia preşedintelui Trump, Melania, şi consiliera de la Casa Albă Kellyanne Conway au fost nominalizate la Zmeura de Aur pentru cea mai proastă actriţă în rol secundar graţie imaginilor de arhivă utilizate în documentarul "Fahrenheit 11/9".

Cea mai proastă actriţă va fi aleasă dintre Jennifer Garner ("Peppermint"), Amber Heard ("London Fields"), Melissa McCarthy ("The Happytime Murders" şi "Life of the Party"), Helen Mirren ("Winchester") şi Amanda Seyfried ("The Clapper ").

Lungmetrajul "Gotti", dedicat lui John Gotti, fostul lider al Mafiei din New York, lansat în vara anului trecut, a obţinut încasări de doar 4,3 milioane de dolari şi a primit şase nominalizări la Zmeura de Aur, urmând să concureze inclusiv la categoriile "cel mai prost film", "cel mai prost scenariu", "cel mai prost actor" şi "cel mai prost cuplu pe marele ecran" (John Travolta şi soţia lui, Kelly Preston).

Nominalizaţii şi câştigătorii de la Razzie Awards sunt votaţi pe internet de cei aproximativ 1.000 de membri ai Golden Raspberry Award Foundation, care provin din 24 de ţări şi care plătesc o taxă de membru de 40 de dolari.

Câştigătorii premiilor Zmeura de Aur - dacă aleg să se prezinte la ceremonie - primesc şi un trofeu: o zmeură aurie, montată pe un soclu realizat sub forma unei pelicule de film.

Cea de-a 39-a ediţie a galei Razzie Award va avea loc la Los Angeles pe 23 februarie, cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Oscar.

