Prin adăugarea acestora, platforma de streaming le permite utilizatorilor să urmărească 60 de posturi TV din România, direct din aplicație sau browser. Indiferent unde te afli, VOYO aduce televiziunea tradițională și flexibilitatea digitală într-un singur loc, pentru o experiență completă de vizionare.

Astfel, publicul are posibilitatea de a fi conectat permanent la emisiuni de divertisment, reality show-uri, seriale, știri și programe informative. Mai mult decât atât, VOYO oferă și funcția de „catch-up”, care permite vizionarea emisiunilor și programelor difuzate de cele trei televiziuni de la 7 și chiar până la 14 zile. Cu alte cuvinte, dacă un utilizator ratează o emisiune sau un program important, acesta poate intra pe platforma VOYO și îl poate urmări oricând în intervalul de 7 și chiar până la 14 zile de la difuzarea inițială, pentru unele programe.

Această funcționalitate oferă un plus de flexibilitate și transformă experiența de consum media într-una adaptată ritmului de viață al publicului modern. Prin această inițiativă, VOYO își consolidează poziția pe piața platformelor de streaming și își extinde oferta de conținut, combinând televiziunea live cu avantajele mediului digital. Utilizatorii au astfel acces într-un singur loc la programe de actualitate, divertisment și informație, disponibile pe multiple dispozitive, de la smartphone și tabletă până la laptop sau smart TV.

„Este un pas strategic în dezvoltarea VOYO și în consolidarea ecosistemului digital. Ne dorim să oferim publicului o experiență completă de consum media, care să combine accesul la televiziunea live cu flexibilitatea oferită de platformele de streaming. Integrarea celor 3 posturi de televiziune pe VOYO le permite utilizatorilor să fie mai aproape de conținut, indiferent unde se află”, a declarat Vlad Stănilescu, Digital Director PRO TV.

În prezent, VOYO oferă o gamă variată de conținut pentru toate categoriile de public. Platforma include seriale românești și internaționale, filme, emisiuni de divertisment, reality show-uri, producții originale, dar și programe sportive și cele mai importante campionate de fotbal din lume. Prin această diversitate, VOYO își propune să devină un hub digital complet pentru consumul de conținut video. Extinderea serviciilor prin includerea televiziunilor Kanal D, Kanal D2 și Digi24 confirmă strategia platformei de a oferi o experiență modernă, adaptată noilor obiceiuri de consum media.