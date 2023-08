Peste 40.000 de oameni au participat la Rockstadt Extreme Fest 2023, cel mai mare festival de heavy-metal din România

Printre cele mai cunoscute formații care au cântat la Rockstadt Extreme Fest în perioada 02-06 august 2023 au fost: Meshuggah, In Flames, Arch Enemy, Architects, Amorphis, Dropkick Murphys, Epica, Hypocrisy, Avatar, Sleep Token, Obituary sau Trivium.

Agerpres

Potrivit lui Ștefan Zaharescu, unul dintre fondatorii acestui festival, la ediția din acest an au participat ”peste 8000 de oameni, pe zi”.

”Anul acesta am avut peste 8000 de oameni, pe zi. Daca e să ne raportăm la modul în care se calculează în România numărul de oameni, am avut peste 40.000. Și daca e să îl umflam de dragul mediei, am avut pe la 70-80.000. Din fericire, nu avem de ce să facem asta. (...) Iar dacă e să fim realiști, cu biletele individuale vândute pe fiecare zi, probabil că am ajuns sau depășit 12,000 de vizitatori unici. Pe cifre reale. Și fără invitații.” - a transmis Zaharescu pe Facebook.

La eveniment au fost prezenți și cetățeni străini, veniți din toate colțurile lumii.

”Pentru prima dată, am fost uimit de câte mașini cu numere străine găseam parcate în drum spre festival, câte dialecte diferite am auzit în puținul timp cât am reușit să stau în perimetrul festivalului. Acum, citind comentariile de pe pagina festivalului, rămân uimit de câți străini au decis să dea o șansă acestui festival aflat la capătul Europei. Nu mi-aș fi imaginat că putem avea parte de așa ceva.” - spune Ștefan Zaharescu, organizator al Rockstadt Extreme Fest.

Agerpres

Tot el subliniază că organizarea evenimentului a fost foarte dificilă, dar ... de succes, într-un final.

”Să aduci atâtea producții de festival, la mama dracului, nu e un task ușor. Să convingi atâtea trupe să cante la mama dracu, din nou, nu e un task ușor. Să asiguri sute de camere de hotel și sute de transporturi pentru peste 1000 de artiști și membri ai staffului extern, din nou, nu e un task ușor. Să faci față atâtora schimbări de logistică pe ultim moment, nu e un task ușor. Să ai un backstage care să funcționeze la standarde europene, o echipa tehnica gata să facă fata oricărei provocări? Să funcționezi 100% legal într-un stat pregătit să fure ultimul ban de pe munca ta, la fel.” - mai spune Zaharescu.

La ediția din 2023, un abonament de 5 zile a costat 150 de euro (60 € pentru copii), un abonament de o zi a fost 65 €, iar camping-ul pentru 6 zile 20 de euro. Copiii sub 10 ani au avut intrarea gratuită.

Agerpres

Multe dintre formațiile care au cântat la Rockstadt Extreme Fest s-au declarat foarte mulțumite atât de organizare, dar mai ales de atmosfera creată de public.

Suedezii de Arch Enemy, o formație foarte apreciată de melodic death-metal, au transmis un mesaj de mulțumire în limba română, pe pagina lor de Facebook, imediat după show-ul de la Râșnov.

”Rockstadt Extreme Fest, fanii romani au fost incredibili! Speram sa revenim cat mai curand! Va iubim!” - au transmis muzicienii pe rețeaua de socializare.

Pentru ediția din 2024, organizatorii au anunțat deja primele formații: Arkona, Paradise Lost, My Dying Bride, Suffocation, Venom Inc., Cattle Decapitation, Insomnium sau Black Dahlia Mudrer.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 10-08-2023 13:13