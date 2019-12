Trupa românească Jack of all Trades își lansează în concert primul album: ”Extrovertit selectiv”

Jack of all Trades

Miercuri, 4 decembrie, în club Quantic din București are loc lansarea primului album al trupei românești Jack of All Trades.

Jack of All Trades este o formație de rock alternativ care susține că oferă publicului un produs muzical ”autobiografic și complet sincer de la cap la coadă”.

Albumul se numește ”Extrovertit selectiv” și, ca mai toate albumele din underground, este un produs independent, realizat prin forțe proprii, care se va găsi atât pe toate platformele de streaming, cât și în format fizic.

Jack of All Trades este o expresie care se poate traduce prin ”omul bun la toate”, însă, contrar acestui nume în limba englează, textele pieselor sunt compuse în limba română, după ce membrii trupei au ajuns la concluzia că, dacă piesa nu este în limba română, mesajul pe care vor să îl transmită ar avea un impact mai mic. Și bine au făcut, pentru că melodiile sunt un amestec plăcut de alternativ rock românesc al anilor 2000 cu indie-folk-ul din prezent. Iar aceste piese trebuie să fie cântate în limba română, pentru că ne aduc aminte de trupele autohtone de atunci. Unele dintre ele mai cântă și acum, altele .. nu.

Am stat puțin de vorbă cu Mădălin Duca (tobe) despre trupa Jack of All Trades și munca acestor artiști independenți, pasionați de muzică.

Cristian Matei ”Mumu”: În primul rând vreau să-ți spun că sound-ul trupei voastre îmi aduce aminte de perioada de rock alternativ de acum vreo 15 ani din România, ceea ce este și bine… dar și rău. Depinde cum privești lucrurile. Mie, de exemplu, îmi place, pentru că îmi aduce aminte de adolescența mea, când ascultam trupe precum Vița de Vie, Nitro, Praf în Ochi sau AB4. Alții, în schimb, mai tineri, s-ar putea să nu fie atât de încântați, pentru că nu au trăit acele vremuri. Voi cum ați ajuns la acest sunet Întâmplător sau … încă mai ascultați trupe vechi de alternativ?

Mădălin Duca: ”Ascultăm atât trupe vechi, cât și trupe noi de alternativ (pe lângă alte multe genuri). Faptul că sound-ul nostru are vibe-ul începutul anilor 2000 e și nu e întâmplător. În momentul în care faci muzică, inevitabil ajungi să ‘împrumuți’ de la artiștii pe care îi idolatrizezi sau pe care i-ai admirat la un moment dat. Sound-ul ăsta a venit, deci, de la sine. Apoi am luat toți decizia ca primul nostru album să fie ca un tribut adus acestor trupe care ne-au făcut să luăm chitara în mână și, mai apoi, să vrem să luăm muzica mai în serios.

Acum aș putea spune că mizăm 50% pe nostalgia celor care au trăit acele vremuri de boom al alternativului și 50% pe tinerii care vor fi educați în ale muzicii de aceștia de dinainte. În orice caz, nu plănuim să ne branduim la infinit ca un revival al rockului alternativ al anilor 2000. Avem deja în lucru piese care aparțin altor genuri (reggae, hip-hop, post-rock, folk) și din 2020 o să începem să ne îndepărtăm de rădăcinile de alternativ, să ne găsim astfel un sound și o identitate proprie.”

Cristian Matei ”Mumu”: Pe YouTube aveți deja lansate câteva piese de pe viitorul album, care se numește ”Extrovertit Selectiv” și toate sunt în limba română. Iar voi vă numiți Jack of all Trades. Cum ați ajuns să aveți o trupă cu nume în limba engleză și să cântați în românește?

Mădălin Duca: ”Am încercat, la începuturi, să compunem și în engleză, dar am ajuns la concluzia că nici nu ne reprezintă și, de asemenea, dacă piesa nu este în limba română, mesajul pe care am vrea să îl transmitem ar avea un impact mai mic sau s-ar pierde cu totul pe drum. Cât despre numele trupei care, într-adevăr, provine dintr-o expresie din limba engleza… well, a apărut înainte ca noi să ne dăm seama că ne e mult mai natural să scriem versuri în română. Cu toate astea, numele de ‘Jack of all Trades’ (adică omul ăla de le face pe toate) ne reprezintă, întrucât toți din trupă avem mai multe skill-uri sau atribuții în cadrul formației în afară de cântat. Asta ne-a venit tot natural.”

Cristian Matei ”Mumu”: Care este povestea albumului ”Extrovertit Selectiv”? De ce ați ales acest nume?

Mădălin Duca: ”Povestea albumului a început când Alex, frontman-ul JOAT, era singurul om din trupă, el fiind cel care scria versurile, înregistra chitara, compunea liniile de bas și tobe, își filma și edita singur videoclipurile… practic, le făcea pe toate. See? O altă origine a numelui trupei. Ideea unui album a încolțit în momentul în care Jack of All Trades s-a îmbogățit cu un basist, un baterist și încă un chitarist - și s-a materializat după doi ani de muncă intensă - repetiții, studiu individual, activitate concertistică de minim un concert pe lună, atât în București, cât și în alte orașe din țară - doi ani de care (și cred că vorbesc în numele tuturor din formație aici) ne vom aminti cu plăcere tot restul vieții.

Am vrut să mergem mai departe de a denumi albumul după unul din track-uri, așa că am făcut un brainstorming pentru un termen sau o expresie care să lege toate piesele și care, totodată, să ne și reprezinte. “Extrovertit Selectiv” înseamnă că ești undeva la granița dintre introvert și extrovert, reprezentând și filosofia noastră, că nimic nu e doar alb sau negru, orice sau oricine are mai multe nuanțe decât lasă să creadă… filosofie care se regăsește, de altfel, în tot ceea ce cântăm.”

Cristian Matei ”Mumu”: La anul se fac 6 ani de la înființarea trupei Jack of All Trades, însă abia acum ați reușit să finalizați albumul de debut. Cât de greu a fost să duceți la capăt acest album? Din toate punctele de vedere: financiar, profesional...emoțional. Tot.

Mădălin Duca: ”Da, proiectul există de 6 ani, dar 4 din acei 6 ani a funcționat ca un one-man band. Cum am spus și mai devreme, de-abia acum doi ani Alex, fondatorul proiectului, a găsit oamenii potriviți (sperăm noi, haha) cu care să facă trecerea la un full-band. Practic, 70% din albumul nostru de debut s-a realizat în ultimii doi ani. Având în vedere că în timpul ăsta a trebuit să ne și găsim vibe-ul dintre noi, să susținem concerte, să investim bani în spațiu de repetiție, instrumente și promovare, plus găsit timp de studiu individual pe lângă job-ul de zi cu zi… mai ușor ar fi să spunem ce a fost ușor în tot acest proces. Dar nu ne plângem. A meritat fiecare secundă.”

Cristian Matei ”Mumu”: Astăzi, 4 decembrie, în clubul Quantic, aveți concertul de lansare al albumului vostru de debut, iar intrarea este liberă. Nu am mai văzut de mult un eveniment de acest gen, un concert de rock alternativ, organizat independent, cu acces gratuit. Care este strategia? Preferați să pierdeți niște bani, dar să câștigați public? Sau la ce anume v-ați gândit.

Mădălin Duca: ”Pentru că ne adresăm în mare parte publicului mai tânăr, format din elevi și studenți și ținem minte cât de mult ne bucurăm de un concert gratuit în perioadă școlii sau a facultății cand banii de buzunar erau limitați, am decis ca intrarea la acest eveniment să fie liberă. Da, suntem conștienți că dăm cu piciorul la o sumă de bani, dar momentan avem nevoie de public, vrem să ne știe cât mai multă lume. Considerăm că banii sunt un produs secundar și vin de la sine că rezultat al unei activități pe care o facem din pasiune, din dorința de a face oamenii să simtă ceva atunci când ne ascultă.”

Cristian Matei ”Mumu”: Și am mai văzut ceva la voi care mi-a adus aminte de vremurile trecute - faptul că albumul va fi disponibil și în format fizic. Iar lumea trebuie să înțeleagă faptul că acestea este un efort suplimentar din partea voastră, de a susține financiar, prin forțe proprii, imprimarea unui anumit număr de CD-uri. De ce ați ales să faceți acest lucru? Pentru că puteați foarte bine să-l lansați doar în format electronic.

Mădălin Duca: ”Albumul va fi disponibil pe toate platformele de streaming. Cu toate astea, o să-l distribuim și în format fizic pentru că așa e frumos. De altfel, nu cred că suntem puțini muzicieni aceia încă care mai lansează CD-uri. Acum se pare că au revenit la modă vinyl-urile și casetele audio. Plus că toți din trupă am cumpărat, adunate în ultimul an, minim 20-30 de CD-uri de pe la diferite lansări din underground. Și, ca să o spunem de-a dreptul, am visat ani întregi la avea un CD cu albumul nostru, să-l înrămăm și să-l punem pe perete.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte.

Mădălin Duca: ”Mulțumim și noi foarte mult pentru interviu. Ne vedem la lansare.”

Jack of all Trades înseamnă:

-► Mădălin Duca - Tobe

-► Radu Eremia - Chitară

-► Andrei Chirițescu - Bas

-► Alex Teodorescu - Voce

Lansarea primului album al trupei Jack of All Trades, ”Extrovertit selectiv”, are loc miercuri, 4 decembrie, în club Quantic din București, unde accesul este GRATUIT.

În deschiderea acestui eveniment vor cânta alte două trupe din valul nou de alternativ autohton, Lasagna & Rochenrol și Nuanţe.

Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a acestui eveniment.

Formația Nuanțe

Formația Nuanțe este un trio muzical ce îmbină foarte calculat funk-ul, cu rock-ul și destul de des și cu grunge-ul. Este un trio înființat în Pitești, care nu a ezitat nicio secundă să plece prin țară ori de câte ori s-a ivit ocazia. Nuanțe este o trupă care a bătut Romania în lung și în lat, având un material discografic deja lansat, albumul "Două minute".

"Pe băieții de la Jack of all Trades i-am cunoscut acum aproape un an, când ne-am propus să avem cât mai multe concerte împreună. Ne-au apropiat foarte mult gusturile muzicale comune, ambiția și pofta imensă de a crea muzică. Am avut bucuria de a-i avea in deschidere, în primăvară, la lansarea albumului nostru. Pe 4 decembrie plăcerea este de partea noastră, unde o să luăm parte cu sufletul deschis la lansarea albumului lor de debut. O seară plină de entuziasm, bucurie și rock alternativ." - Edi Bolbea (Nuanțe).

Formația Lasagna & Rochenrol

Formația Lasagna & Rochenrol este un proiect de muzică indie, care a cântat până acum la tot felul de evenimente inreresante, printre care și concerte caritabile, lansări de carte sau .. degustări de vinuri. Albumul este și el în lucru.

"Pe Alex îl știu de mai bine de 5-6 ani, de când cânta coveruri solo prin barurile mici din Câmpina. Alături de prieteni, colegi și puținii rocheri din Câmpina petreceam până dimineața în serile de concert. Energia și pasiunea pe care le punea în muzică erau incredibile. Aceeași pasiune și dedicare față de acest vis de a cânta rock am văzut-o cât timp Jack of all Trades a prins viață și s-a conturat în acest proiect do-it-yourself. Mă bucur enorm să văd că de-a lungul timpului, dintr-un solo act, Jackollo a devenit un band complet de roc alternativ. Oamenii care i s-au alăturat sunt la fel de dedicați și muncitori ca Alex și abia aștept să împărțim scena cu ocazia lansării albumului lor de debut. Ce mai aștepți de la noi?! We started from the bottom, now we're here!" - Silviu (Lasagna & Rochenrol).

