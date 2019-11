Trupa Rockabella a lansat noul single și videoclip ”Steagul Alb”, cu Doru de la Mono Jacks

Trupa Rockabella a lansat noul single și videoclip “Steagul Alb”, la care a colaborat și Doru Trăscău de la The Mono Jacks.

”În “Steagul Alb” ne-am imaginat că putem aprinde lumina asupra unei clipe de nebunie. Și ne putem scufunda în această nebunie.

Putem s-o transformăm în muzică, într-un dans al confruntării și vulnerabilității, în așa fel încât, înapoi în viața reală, să alegem să ne iubim.” - spun cei de la Rockabella.

Personajele principale din videoclip sunt interpretate de Teodora Moroșanu și Doru Trăscău și reprezintă un cuplu blocat într-un etern conflict.

Dansatorii, Alexandra Bălășoiu și Denis Bolborea sunt manifestări ale alegerilor celor doi protagoniști, avataruri ce exprima prin dans, emoțiile și războaiele lor interioare.

Videoclipul a fost regizat de Leyah, pe baza unui scenariu de Teodora Moroșanu. Florin Marica este director de Imagine, clipul fiind produs sub emblema Cadran Film cu susținerea R3 Film Rental. Coregrafia a fost creată de Alexandra Bălășoiu și Denis Bolborea.

”Steagul Alb este mai mult decât un cântec despre relații sau un videoclip cu dans. Este strigătul după ajutor care acoperă gălăgia războiului dintre noi. Un alt mod de a spune că trebuie să ne spunem, totul. La sfârșitul zilei de filmare, simțeam că plutesc. Ajunsesem aproape de finalul unui proces care a durat luni de zile, care m-a trecut prin toată paleta de stări umane, de la bucurie și entuziasm, la frustrare, neliniște, teamă, furie și înapoi la euforia sentimentului că fac ceva ce contează. Când am auzit “It’s a wrap!” am simțit că am ajuns. Puteam să nici nu primesc videoclipul final, montat și colorizat și gata de scos în lume. Ce primisem până atunci era suficient. Pentru că am primit încredere.” - spune Teodora, vocea formației, despre ”Visul alb”.

Piesa “Steagul Alb” este inclusă pe albumul “Clarobscur” și marchează prima colaborare dintre Rockabella și Doru Trăscău de la The Mono Jacks.

”Doru a înregistrat cântecul pe 4 Ianuarie, 2019. I-am pus în față o foaie cu versuri, multe, îngrămădite și l-am rugat să se ducă în ungherele întunecate ale iubirii din viața lui, și să scoată din ascunziș frustrarea, izolarea și agresiunea. Și să ni le dea nouă să facem cu ele un cântec.” - mai spune Teodora.

Stilul trupei Rockabella îmbină influențe art-rock, alternative și indie-pop cu inserții de ... ”neașteptat”.