Românii au talent a transformat și aseară începutul de weekend într-un adevărat carusel de emoții, oferind publicului un mix de adrenalină la cote maxime, fascinație pură și performanțe care au sfidat imposibilul. Ediția a fost lider absolut de audiență!

Cu momente care au trecut de la tensiune absolută ce a tăiat respirația sălii, până la lacrimi de bucurie și demonstrații de măiestrie artistică, concurenții au dovedit încă o dată că scena celui mai iubit show de divertisment din România este locul unde visurile prind viață, iar limitele sunt făcute doar pentru a fi depășite.

Printr-un număr de dans acrobatic aerian executat impecabil, Mizuki Shinagawa a făcut ca o coregrafie de o dificultate extremă să pară o simplă joacă, ținându-l pe Andi Moisescu cu sufletul la gură: „Talentul tău se vede din orice unghi”. Creativitatea a atins apoi cote maxime odată cu apariția grupului „Mimaginabil”, doi artiști care au oferit telespectatorilor o fuziune perfectă între muzică și pantomimă, determinând juriul să le recunoască imediat ingeniozitatea: „Este pentru prima oară când văd așa ceva și e diferit, e altceva”, a spus Andra.

Mark Chitoragă, la doar 12 ani, a ridicat sala în picioare și a cucerit-o definitiv pe Carmen Tănase cu timbrul său încă de la primele note, reacția ei fiind una copleșitoare: „Voi, copiii ăștia talentați, ce mâncați? Sunete divine, ce? Am avut senzația că sunt la un concert, în SUA, la un mare cântăreț american”. Iar pentru ca tabloul talentului să fie complet, „Sister Duo” au adus pe scenă un moment de dans contemporan spectaculos prin care au împlinit visul din copilărie al mamei lor, un act artistic profund, simplu și emoționant. „Atât de frumos a fost, încât am zis: «De ce s-au oprit? Vreau să mai văd». Nu știu dacă voi vă certați, dar a părut doar lapte și miere. Aici v-ați descurcat de minune. E clar că e multă iubire, conexiune”, a adăugat Andra.

Ediția de vineri seară a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:28 – 24:01, la nivelul publicului național 4+, aproape 3,7 milioane de români au dat check-in, aseară, la Românii au talent, iar, în medie, peste 1,6 milioane de telespectatori s-au bucurat de spectacolul suprem,

cu aproape un milion mai mult față de televiziunea de pe locul doi. În minutul de aur, la ora 21:20, aproape 2,2 milioane de telespectatori urmăreau programul PRO TV.

În rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 8.2 puncte de rating și 30.2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 4.4 puncte de audiență și 16.4% share.

Iulian Băluțel, Patricia Toader, Larisa Miron, Danny Zzzz, Grupul Folcloric Ada, Sandra Mihai, Mark Chitoragă, Mimaginabil, Sister Duo și Mizuki Shinagawa sunt cei care au primit aseară 3 sau 4 de DA și merg în etapa următoare.

