Smiley, megaconcert la Sala Polivalentă după doi ani de restricții. Peste 5000 de fani au umplut sala

Smiley a susţinut marți seară, după 2 ani de restricții, un megaconcert la Sala Polivalentă din Capitală.

Guess Who, Cabron, și Feli au fost doar câteva dintre numele cunoscute care au urcat alături de artist pe scenă. Acesta a pregătit și surprize pentru fani.

Mii de oamenii au cântat și au dansat până la finalul evenimentului, atunci când un val de aplauze a cuprins sala.

Uniți de pasiunea pentru muzica lui Smiley, peste 5000 de fani au umplut aseară Sala Polivalentă. Aceștia s-au lăsat purtați de val, au cântat la unison cu artistul, piese consacrate precum: „Acasă”, „Oficial îmi merge bine” și „În lipsa mea”, mai bine de 2 ore.

Atmosfera a fost una de excepție, iar din public Smiley a fost susținut de familie, colegi și prieteni apropiați.

„Tot concertul a fost foarte tare. Mă bucur foarte mult pentru Smiley. Se vede că îi era foarte dor să fie pe scenă. Mă bucur că a venit multă lume și oficial ne merge bine”, a spus Piticu, fost membru al trupei Simplu.

Cântărețul a pregătit și o surpriză pentru fani. A lansat în premieră piesa "Scumpă foc". În videoclip apare și Adelina Pestrițu care nu a lipsit de la eveniment.

„Suntem o gașcă mare, am venit să-l susținem pe Smiley. Am fost foarte încântată că am primit această propunere de a fi rol principal în noul lui videoclip și sper să vă placă”, a spus Adelina Pestrițu.

Alături de Smiley, pe scenă au urcat nume cunoscute, precum Guess Who, Cabron și Feli.

„Să cânt cu Smiley pe scenă este mereu o bucurie. Este pentru mine unul din cei mai valoroși oameni din viața mea”, a mărturisit Feli.

Cel mai emoționant și neașteptat moment al serii a fost duetul pe care Smiley l-a făcut cu iubita lui. Au cântat împreună "Ne vedem noi”.

La final, Smiley a avut un mesaj pentru toți copiii cu ocazia zilei de 1 iunie.

„Să își păstreze o parte din copilarie, să devină oameni responsabili și să se distreze cât mai tare, că viața are nevoie de distracție. Smiley copilul visa că o să ajungă aici și încă mai visez la lucruri și încă mai am chestii pe care vreau să le îndeplinesc, să le realizez”, a povestit artistul.

Spectatorii l-au răsplatit cu aplauze minute în șir.