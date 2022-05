Stoned Jesus, trio-ul ucrainean de psych rock, urcă pe scena ARTmania Festival 2022

ARTmania

ARTmania, festivalul-fenomen de rock de la Sibiu, anunță completarea line-up-ului din acest an cu ucrainenii de la Stoned Jesus, una dintre cele mai cunoscute trupe rock din Europa de Est.

Stoned Jesus a fost înființată la Kiev, în 2009 de către frontman-ul Igor Sydorenko și, de-a lungul timpului, a lansat 4 albume - foarte bine primite atât de public, cât și de critici și industria muzicală internațională.

Recent, Stoned Jesus a semnat cu label-ul american Season of Mist și a lansat noul single ”Porcelain”, urmând ca trupa să lanseze cel de-al cincilea album, și primul sub egida noii case de discuri.

Cu aproape 500 de spectacole live susținute de-a lungul istoriei lor, formația a făcut nu doar turnee în Europa și America de Sud (de două ori), dar a împărțit și scenele celor mai mari festivaluri cu trupe precum Rammstein, The Prodigy, Ghost, Unkle, Slayer, Korn, The Offspring, Gojira, Dream Theater, Bring Me The Horizon și chiar și cu legendarii Black Sabbath.

Trio-ul a fost ales ca ”support band” de legendara trupă Deep Purple pentru concertul lor din 2018 de la Kiev, la care au participat 10.000 de fani rock și metal.

Participarea Stoned Jesus la ARTmania 2022 vine ca urmare a lansării proiectului ARTery (artery.community) de către organizatorii festivalului, în parteneriat cu Music Export Ukraine și cu Pohoda Festival (Slovacia) – o platformă pan-europeană menită să îi ajute pe creativii ucraineni să îşi găsească locuri de muncă în Europa.

ARTery este o mişcare creativă al cărei scop principal este acela de a-i susţine pe artiştii şi profesioniştii din sectoarele creative care au fost nevoiţi să plece din zone de război și de a-i sprijini în eforturile de a-şi continua vieţile cu demnitate în ţările care îi găzduiesc.

Stoned Jesus completează line-up-ul ARTmania Festival 2022, urcând pe scenă alături de trupe precum: Mercyful Fate, Meshuggah, Transatlantic, My Dying Bride, Testament și Cult of Luna.

Cea de-a 15-a ediție a Festivalului ARTmania de la Sibiu are loc între 22-24 iulie 2022, iar abonamentele sunt deja disponibile pe artmaniafestival.ro, ambilet.ro, eventim.ro, entertix.ro și iabilet.ro.

Toate abonamentele achiziționate pentru festivalul ARTmania în perioada 2019-2021 rămân valabile pentru ediția din 2022 a acestui eveniment, fără modificări suplimentare de cost.