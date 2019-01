Show-uri în scop umanitar, pentru spital. Stand up comedy, folk, rock și metal în Quantic

Facebook.com

La inițiativa trupei Bucovina, Free Riders și Quantic, în perioada 23-26 ianuarie 2019, în club Quantic din București, au loc mai multe evenimente organizate în scop umanitar.

Scopul acestor evenimente este strângerea de bani pentru construirea primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România.

Astfel, toate încasările obținute se vor direcționa către Asociația Dăruiește Viață.

Asociația Dăruiește Viață și-a asumat misiunea de a ridica primul spital de Oncologie și Radioterapie pentru copiii diagnosticați cu cancer din România.

Este pentru prima dată când, în România, un ONG construiește un spital de la zero, exclusiv din donații și sponsorizări.

S-au alăturat acestei campanii umanitare, până în acest moment: Bucovina, TAINE, Breathelast, Mihai Mărgineanu, Mihai Bobonete, Vița de Vie, The Details și Sorin Pârcălab.

Programul evenimentului este următorul:

22 Ianuarie - Stand up night: Teo, Vio si Costel

23 Ianuarie – Acoustic Night: Vița de Vie, The Details

24 Ianuarie - Stand up night: Bobonete Mihai, Sorin Pârcălab

25 Ianuarie – Folk Night: Mihai Margineanu, White Mahala

26 Ianuarie – Rock Night: Bucovina, TAINE, Breathelast.

Prețul unui bilet este de 50, 75 sau 100 de lei, în funcție de suma dorită pentru donație.

Atenție! Pentru serile de 22, 23, 24 și 25 ianuarie, numărul biletelor va fi limitat: vor fi puse la vânzare 220 de bilete cu loc la masă.

Cei care nu pot ajunge la aceste evenimente, dar doresc să ajute, pot face donații direct pe platforma de strângere de fonduri a Asociației Dăruiește Viață – www.bursadefericire.ro – sau donează 2 euro/lună prin SMS la 8844 cu mesajul "SPITAL" sau 4 euro/lună prin SMS la 8864, tot cu mesajul "SPITAL".

Bilete disponibile in reteaua iabilet:

22.01 - Stand-up night

23.01 - Acustic Night

24.01 - Stand-up Night

25.01 - Folk Night

26.01 - Rock Night

