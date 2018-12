Încă o trupă anunțată la SoundArt Festival 2019: Planet of Zeus, stoner rock din Grecia

Facebook.com

Una dintre cele mai bune trupe de stoner rock din Grecia, Planet of Zeus, a confirmat participarea la cea de-a treia ediție SoundArt Festival, care are loc în Quantic Club din București, în perioada 8-10 martie 2019.

De asemenea, încă două trupe au fost anunțate: Viper Soup Complex și Purple Caravan.

Aceste nume se alătură celor de la Riverside, Sunnata, Weedpecker și Perihelion.

Mai multe trupe vor fi anunțate în curând. Abonamentele și biletele pot fi achiziționate de pe iabilet.ro.

Planet of Zeus poate fi considerată cea mai bună trupă grecească din zona stoner/southern rock/metal.

Cu patru albume la activ și un live lansat în 2018, trupa înființată în anul 2000 a urcat pe scenă de-a lungul timpului alături de Black Sabbath, Clutch, Ozzy Osbourne, Grand Magus, Truckfighters, Pentagram și au apărut până și la emisiunea radio a lui Bruce Dickinson de la Iron Maiden.

Cu ocazia SoundArt Festival 2019, Planet of Zeus va cânta în premieră la București în a doua seară a evenimentului, pe 9 martie.

Viper Soup Complex (progressive metal, Malta)

Trupa Viper Soup Complex și-a început activitatea în 2012, cu scopul de a dezvoltă un sound progresiv, cântat într-un stil rebel sau chiar absurd - după cum spun chiar membrii formației. Un alt aspect care evidențiază trupa este vocea remarcabilă a vocalistei, Annemarie Spiteri.

Viper Soup Complex a urcat pe scenă în trecut alături de Spectic Flesh, Thurisaz, [IN MUTE], Until Rain și Enemy of Reality.

Spre finalul anului 2018, trupa se pregătește să lanseze ”Red Fugue”, albumul de debut.

Purple Caravan (stoner/hard rock, România)

Purple Caravan este o trupa tânăra de stoner/hard rock cu influențe heavy și psychedelic din Craiova, înființată în 2017.

Muzica Purple Caravan este descrisă ca o combinație între rock-ul anilor ’70, grunge și southern rock - totul împachetat într-un pachet fuzzy.

Trupa a împărțit scena cu formații precum Fry Days, Cardinal, The Demon's Claws sau The Noise Figures. Sunetul Purple Caravan este inspirat din trupele consacrate ale acestui gen, cum ar fi Sleep, 1000mods sau Kyuss.

Mai multe informații despre SoundArt Festival găsiți pe pagina oficială de pe Facebook.

Informații despre abonamente și bilete:

Presale abonamente (limitat la 100 de bucăți) - 120 de lei. După vânzarea celor 100 de abonamente la preț promoțional, acestea vor putea fi achiziționate la prețul de 150 de lei.

Bilete SoundArt Festival 2019 ziua I - 35 de lei - trupe confirmate: Perihelion, Purple Caravan

Bilete SoundArt Festival 2019 ziua ÎI - 55 de lei - trupe confirmate: Planet of Zeus, Sunnata, Weedpecker, Viper Soup Complex

Bilete SoundArt Festival 2019 ziua III - 70 de lei - trupe confirmate: Riverside

Primele trei zile ale festivalului vor fi completate de concerte susținute de numeroase și importante trupe, aparținând sferelor rock stoner și progressive din Europa.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/rețea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar: 18:00-22:00), Berăria H, Metrou Unirii 1 lângă casă de bilete Metrorex, Magazinul Muzică, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librăriei Libmag (Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 6, Sector 3), Casă de balet și pe terminalele Selfpay din toată țara.

@CristianMatei

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer