Sebastian Stan, românul aflat în cursa pentru Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal. Ce șanse are să câștige

Actorul Sebastian Stan se află pe lista nominalizărilor la Premiile Oscar pentru interpretarea unui tânăr Donald Trump în filmul "The Apprentice".

Sebastian Stan, actorul român aflat în cursa pentru Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal, atrage atenția nu doar pentru talentul său, ci și pentru faptul că reprezintă o nouă prezență importantă în lumea cinematografiei internaționale. Anul 2025 este marcat de recorduri și curiozități despre nominalizările Oscar din acest an, iar interesul este cu atât mai mare pentru cineastii și fanii care așteaptă cu nerăbdare să afle cine va înlocui marii câștigători ai trecutului.

În timp ce predicțiile Oscar sunt deja în centrul discuțiilor și pariurile Oscaruri 2025 se intensifică, mulți se întreabă ce șanse are Sebastian Stan să câștige acest trofeu prestigios. Gala premiilor va fi, cu siguranță, un prilej de noi discursuri memorabile de la Oscar, iar spectatorii vor urmări cu atenție fiecare detaliu al acestui eveniment.

Desigur, Gala Premiilor Oscar nu este doar despre filme și câștigători, ci și despre momentele unice de pe covorul roșu.

Ținutele vedetelor de la Oscar au ajuns să fie aproape la fel de importante ca premiile în sine.

Istoria Premiilor Oscar este plină de momente memorabile care au rămas în memoria colectivă, iar anul 2025 promite noi capitole de neuitat. În cadrul acestui eveniment grandios, nici meniul de la Gala Premiilor Oscar 2025 nu va trece neobservat, fiind totodată un simbol al rafinamentului și al eleganței care definesc acest eveniment emblematic.

Nominalizarea la Oscar pentru rolul din "The Apprentice": șanse și controverse

La 42 de ani, actorul român a obținut una dintre cele mai importante recunoașteri din cariera sa. Sebastian Stan a obținut o nominalizare la Premiile Oscar pentru "Cel mai bun actor" datorită interpretării unui tânăr Donald Trump în filmul "The Apprentice". Pelicula analizează începuturile carierei președintelui american în domeniul imobiliar din New York City în anii 1970 și 1980, precum și influența mentorului său controversat, avocatul Roy Cohn, interpretat de Jeremy Strong.

Pentru a-l întruchipa convingător pe Trump, Stan a trecut printr-un proces riguros de documentare. Actorul a studiat sute de materiale de arhivă și interviuri, încercând să surprindă nu doar maniera de a vorbi și gesturile caracteristice, ci și subtilitățile comportamentului public al lui Trump. Pentru transformarea fizică, a colaborat cu o echipă de machiaj și a adoptat chiar o dietă specifică ce includea alimente precum ramen cu sos de soia.

În ciuda eforturilor și a aprecierilor critice, Sebastian Stan și-a exprimat îngrijorarea cu privire la șansele de a câștiga premii importante. La Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara, unde a fost recompensat cu Virtuosos Award, actorul a mărturisit: "Mulți oameni mi-au spus: 'Ei bine, nu vei câștiga niciodată nimic pentru asta'. Iar eu le-am spus: 'Uneori nu e vorba doar de asta'. Pur și simplu am simțit că este important."

Filmul nu a avut un impact major la box office, iar Stan consideră că alegerile prezidențiale din SUA au influențat performanța comercială a peliculei. "Am trecut prin alegeri în timp ce făceam asta, așa că au fost atât de multe sentimente și încă mai sunt. Nu există doar un singur lucru", a declarat actorul, sugerând că sensibilitățile politice ar putea afecta și șansele filmului la premiile importante.

Jeremy Strong, care joacă rolul avocatului Roy Cohn, a descris recent "The Apprentice" ca fiind "mai degrabă un film de groază" după realegerea lui Trump pentru un al doilea mandat la Casa Albă, subliniind relevanța politică a producției.

Globul de Aur pentru "A Different Man" - Consacrarea talentului său versatil

În ianuarie 2025, Sebastian Stan a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical cu rolul din "A Different Man". În acest film, Stan interpretează un personaj cu o afecțiune facială gravă, demonstrându-și versatilitatea și capacitatea de a aborda roluri complexe.

Performanța sa în "A Different Man" fusese deja recunoscută anterior. Actorul Sebastian Stan a primit Ursul de Argint pentru Cea mai bună interpretare principală la Festivalul de Film de la Berlin (Berlinale). Aceste distincții consolidează statutul lui Sebastian Stan ca actor capabil să exceleze atât în drame intense, cât și în producții de comedie.

Discursul său de acceptare a Globului de Aur a fost emoționant, actorul dedicând premiul mamei sale: "Acest premiu e pentru mama mea, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Dar și pentru tatăl meu vitreg, Tony, care s-a însurat cu o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc pentru că ești un bărbat adevărat!"

Cel mai emoționant moment al discursului a venit când, la final, Sebastian Stan a spus răspicat în limba română: "România, te iubesc!" - un gest care a impresionat publicul românesc și a subliniat legătura puternică pe care o păstrează cu țara sa natală.

Originile românești și legătura permanentă cu România

Povestea lui Sebastian Stan este una inspirațională. S-a născut pe 13 august 1982 în Constanța, România, într-o perioadă dificilă a istoriei țării. Copilăria sa a fost marcată de evenimente semnificative, inclusiv Revoluția din 1989. Sebastian Stan a povestit într-un interviu pentru PRO TV, în emisiunea "România, te iubesc!", amintiri pregnante din acea perioadă: "Erau tineri cu steagul cu stema ruptă, asta nu o să uit toată viața, vedeam că ceva se întâmplă. Și am căutat de curând pe YouTube imagini cu Ceaușescu, și când vorbea și a venit elicopterul și l-a luat, și așa am simțit în toți mușchii, am simțit ca un cuțit în mine."

La vârsta de 8 ani, imediat după Revoluție, mama sa, profesoară de pian, l-a luat cu ea la Viena, unde au locuit trei ani, după care s-au mutat în Statele Unite. Părinții săi divorțaseră când Sebastian avea doar 2 ani, iar tatăl său locuiește în prezent tot în America, dar pe coasta de Vest.

În 2016, într-un interviu pentru PRO TV, Sebastian Stan mărturisea că își dorește să revină în România: "Acum mă interesez tot mai mult de România, vreau să mă întorc", spunea actorul. El a vizitat Constanța în 2005, petrecându-și ziua de naștere la plajă, în orașul natal.

Legătura cu bunica sa a fost foarte importantă pentru actor. După decesul acesteia, reîntoarcerea în România a devenit mai dificilă emoțional: "Acolo era și mamaia, dar mamaia a murit și pentru mine e puțin mai trist, ar însemna să merg la cimitir, să retrăiesc... dar voi veni."

Colaborarea cu Cristian Mungiu și primul rol într-un film românesc

Un nou capitol în cariera lui Sebastian Stan se deschide odată cu colaborarea cu regizorul român Cristian Mungiu. Actorul va juca pentru prima dată într-un film românesc, intitulat "Fjord", unde va putea vorbi atât în română, cât și în engleză.

La Festivalul Internațional de Film de la Santa Barbara, Stan a mărturisit entuziasmul său pentru această oportunitate: "Îmi place foarte mult că sunt aici, acum cu voi..." și a continuat să vorbească în română, demonstrând că nu și-a uitat limba maternă.

Legătura cu Cristian Mungiu datează de mulți ani, după cum explică regizorul: "Noi ne știm demult, în 2007, când am prezentat la New York filmul meu de Palm D'or, a venit Sebastian să mă vadă, era foarte tânăr, a venit cu mama lui, a condus 400 km să ne cunoaștem. Am ținut legătura... cariera lui a luat o turnură spectaculoasă, s-a impus întâi în filmul comercial, dar după o perioadă a făcut acest efort și l-a făcut cu mare succes anul trecut, să se apropie de filmul de autor."

Sebastian Stan este un mare admirator al cinematografiei românești, menționând în interviuri numele regizorilor Cristi Puiu și Cristian Mungiu. El a povestit că filmele românești l-au ajutat să înțeleagă mai bine experiențele mamei sale: "Văzând ultimul film al lui Mungiu, am înțeles și cum a fost cu mama și cum s-a chinuit ea cu un copil, să aducă un ban în casă, să aducă de mâncare."

Parcursul în industria filmului: de la Constanța la Hollywood

Cariera lui Sebastian Stan la Hollywood este o adevărată poveste de succes. După ce s-a întreținut ca ospătar la un restaurant din Manhattan, actorul a reușit să obțină roluri tot mai importante în industria filmului american.

A devenit cunoscut publicului larg prin rolul lui Bucky Barnes/Winter Soldier din Universul Cinematografic Marvel, apărând în filme precum "Captain America: The First Avenger", "Captain America: The Winter Soldier" și "Avengers: Endgame". De asemenea, a jucat în producții aclamate precum "Black Swan" și serialul "Gossip Girl".

Versatilitatea sa a fost demonstrată și prin interpretarea toboșarului Tommy Lee în miniseria "Pam & Tommy", rol care i-a adus nominalizări la Premiile Emmy și Globurile de Aur.

