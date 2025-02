Sebastian Stan a fost avertizat că filmul ”The Apprentice” nu va câştiga premii importante, pentru că nu îi place lui Trump

Sebastian Stan, starul în vârstă de 42 de ani, care a fost nominalizat la Oscarul pentru ”Cel mai bun actor” cu interpretarea unui tânăr Donald Trump în "The Apprentice", şi-a exprimat îngrijorarea că filmul nu va avea un impact major.

Motivul este legat de nemulţumirea preşedintelui american faţă de descrierea sa în film - care examinează cariera sa în domeniul imobiliar în New York City în anii 1970 şi 1980.

Actorul a fost recompensat cu Virtuosos Award la Festivalul Internaţional de Film de la Santa Barbara şi a spus cât de încântat este că va vorbi în limba română în următorul său film, "Fjord" de Cristian Mungiu.

Întrebat dacă vrea să spună câteva fraze în română, el a răspuns: "Da, sigur, de ce nu? Îmi place foarte mult că sunt aici, acum cu voi…". El a glumit apoi în engleză: "This is gonna be online!".

Stan a spus la Festivalul Internaţional de Film de la Santa Barbara: „Suntem profund, profund recunoscători că, evident, am avut această recunoaştere. A fost greu după aceea. Nu ştiai niciodată. Era atât de nesigur. Nu te puteai aştepta la nimic niciodată. Mulţi oameni mi-au spus: 'Ei bine, nu vei câştiga niciodată nimic pentru asta'. Iar eu le-am spus: 'Uneori nu e vorba doar de asta'. Pur şi simplu am simţit că este important”.

Filmul nu a reuşit să facă impresie la box office, deşi a fost lăudat de critici, iar Sebastian crede că alegerile prezidenţiale de anul trecut din SUA i-au împiedicat performanţa comercială.

Actorul a declarat: "Există sentimente amestecate despre asta. Am trecut prin alegeri în timp ce făceam asta, aşa că au fost atât de multe sentimente şi încă mai sunt. Nu există doar un singur lucru".

Stan crede că recunoaşterea în premii pentru "The Apprentice" va permite publicului să privească filmul într-un mod diferit.

El a spus: "Acum că filmul este văzut, mai mulţi oameni pot intra acolo. Ei pot continua să se uite şi să încerce să înţeleagă. Pentru că trebuie să înţelegem. Acesta este singurul lucru".

"Aceasta nu este o situaţie în care putem fi indiferenţi sau ne putem îngropa capul în nisip şi să aşteptăm să ne trezim şi apoi să vedem ce se întâmplă. Se întâmplă acum şi trăim într-o lume în care ai miliardari care îţi spun cum să gândeşti şi cum să simţi, iar toată lumea ţipă unii la alţii dacă gândeşti diferit. Iar aici este vorba doar de a-ţi forma propria opinie şi de a avea curajul să o spui. De aceea admir filmul".

Jeremy Strong, colegul său, a explicat recent că a considerat că "The Apprentice" este "mai degrabă un film de groază" de când Trump a fost ales pentru un al doilea mandat la Casa Albă.

Actorul din "Succession", care joacă rolul avocatului Roy Cohn în film, a declarat pentru Deadline: "Cred că filmul în contextul evenimentelor recente a devenit din ce în ce mai mult un film de groază pentru mine. Şi aşa cum a spus Roy Cohn: 'Aceasta este o naţiune de oameni, nu de legi'. Iar noi testăm această teză chiar acum în America. Ea este dovedită de Trump. El este machiavelicul suprem, în sensul în care Machiavelli spunea că 'Scopul justifică mijloacele'”.

În ianuarie, Sebastian Stan a fost premiat cu Globul de Aur pentru rolul din "A Different Man".

