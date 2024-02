Sebastian Stan a câșigat Ursul de Argint la Berlinala 2024. Ce documentar a primit Ursul de Aur

Actorul de origine română Sebastian Stan a câştigat Ursul de Argint pentru interpretare, rol principal, în filmul „A Different Man”, iar Emily Watson trofeul pentru rolul secundar din „Small Things Like These”.

Filmul regizat de cineasta franco-senegaleză Mati Diop, abordează problema spinoasă a restituirii operelor de artă furate în Africa de fostele puteri coloniale. Este al doilea film african care câştigă Ursul de Aur (după filmul sud-african „U-Carmen e-Khayelitsha” („Carmen de Khayelitsha”) de Mark Dornford-May în 2005).

Noiembrie 2021. 26 de comori regale din Regatul Dahomey sunt pe cale să părăsească Parisul pentru a se întoarce în ţara lor de origine, actuala Republică Benin. Împreună cu alte mii de obiecte, aceste artefacte au fost jefuite de trupele coloniale franceze în 1892. Dar ce atitudine să adoptăm la întoarcerea acasă a acestor strămoşi într-o ţară care a trebuit să meargă înainte în absenţa lor?

Dezbaterea face ravagii în rândul studenţilor de la Universitatea din Abomey-Calavi.

Festivalul a fost deschis de drama irlandeză „Small Things Like These”, cu Cillian Murphy din „Oppenheimer” şi regizat de Tim Mielants („Peaky Blinders”).

Printre producţiile speciale proiectate au fost: „Spaceman”, de la Netflix, cu Adam Sandler şi Carey Mulligan; „Treasure”, filmul cu Stephen Fry şi Lena Dunham; „Cuckoo”, un film de groază cu Hunter Schafer, care a debutat în „Euphoria”, serialul TV italian „Dostoevskij”, realizat de Damiano şi Fabio D'Innocenzo; „Sasquatch Sunset”, cu Riley Keough şi Jesse Eisenberg; filmul „Seven Veils” al Amandei Seyfried şi documentarul „Wu Suo Zhu” („Abiding Nowhere”), al lui Tsai Ming-liang.

Lupita Nyong'o a condus juriul din acest an, marcând al doilea an consecutiv în care festivalul are o femeie preşedinte (la ediţia de anul trecut a fost Kristen Stewart).

Regizorul filmului „Killers of the Flower Moon”, Martin Scorsese, a primit Ursul de Aur onorific. Scorsese are o lungă istorie cu Berlinale, după ce a proiectat în festival „Raging Bull”, „Cape Fear”, „Gangs of New York” şi „Shutter Island”.

Ediţia din acest an a fost ultima sub conducerea lui Rissenbeek şi Chatrian. Fosta directoare a Festivalului de Film BFI de la Londra, Tricia Tuttle, va prelua conducerea începând din 2025.

Lista câştigătorilor Festivalului Internaţional de Film de la Berlin 2024:

Competiţia

Ursul de Aur pentru cel mai bun film - „Dahomey”, de Mati Diop

Ursul de Argint - Marele Premiu al juriului - „A Traveler’s Needs”, de Hong Sangsoo

Ursul de Argint - Premiul juriului - „L'Empire”, de Bruno Dumont

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Nelson Carlos De Los Santos Arias pentru „Pepe”

Ursul de Argint pentru interpretare, rol principal - Sebastian Stan pentru rolul din „A Different Man”

Ursul de Argint pentru interpretare, rol secundar - Emily Watson pentru rolul din „Small Things Like These”

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - „Sterben/ Dying”, de Matthias Glasner

Ursul de Argint pentru contribuţie artistică remarcabilă - imagine - „The Devil’s Bath”, de Martin Gschlacht

Ursul de Aur onorific - Martin Scorsese

Encounters

Cel mai bun film - „Direct Action”, de Guillaume Cailleau, Ben Russell

Premiul pentru cel mai bun regizor - Juliana Rojas, pentru „Cidade; Campo”

Premiul special al juriului (ex aequo) - „The Great Yawn of History”, de Aliyar Rasti, şi „Some Rain Must Fall”, de Qiu Yang

Berlinale Documentary Award

Cel mai bun documentar (în valoare de 40.000 de euro) - „No Other Land”, de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

Menţiune specială - „Direct Action”, de Guillaume Cailleau, Ben Russell

GWFF Best First Feature Award - „Cu Li Không Bao Giờ Khóc (Cu Li Never Cries)”, de Phạm Ngọc Lân

Berlinale Shorts

Ursul de Aur pentru cel mai bun film de scurtmetraj - „Moviemiento extraño/ An Odd Turn”, de Francisco Lezama

Premiul juriului secţiunii de scurtmetraje - „Remains of the hot day”, de Zhang Wenqian

Menţiune specială - „That's All For Me”, de Eva Könnemann

Premiile Panorama

Audience Award - „Memories of a Burning Body”de Antonella Sudasassi Furniss

Second Prize - „Crossing”, de Levan Akin

Third Prize - „All Shall Be Well” Ray Yeung

Panorama Documentary Audience Award - „No Other Land”, de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

Second Prize - „My Stolen Planet”, de Farahnaz Sharifi

Third Prize - „Teaches of Peaches”, de Philipp Fussenegger, Judy Landkammer

Premiile juriului tânăr Generation 14plus

Ursul de Cristal pentru cel mai bun film - „Last Swim”, de Sasha Nathwani

Menţiune specială - „Kai Shi De Qiang (She Sat There Like All Ordinary Ones)”, de Qu Youjia

Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj - „Cura sana”, de Lucía G. Romero

Menţiune specială - „Lapso (Lapse)”, de Caroline Cavalcanti

Premiile juriului internaţional Generation

Marele premiu - „Reinas”, de Klaudia Reynicke

Menţiune specială - „Raíz (Through Rocks and Clouds)”, de Franco García Becerra

Premiul special pentru scurtmetraj - „A Summer’s End Poem”, de Lam Can-zhao

Menţiune specială Generation Kplus - „Uli”, de Mariana Gil Ríos

Marele premiu Generation 14plus - „Comme le feu (Who by Fire)”, de Philippe Lesage

Menţiune specială Generation 14plus - „Maydegol”, de Sarvnaz Alambeigi

Premiul special pentru cel mai bun scurtmetraj in Generation 14plus - „Un pájaro voló (A Bird Flew)”, de Leinad Pájaro De la Hoz

Menţiune specială Generation 14plus - „Songs of Love and Hate”, de Saurav Ghimire

Premiile juriului FIPRESCI

Competiţie - „Keyke mahboobe man (My Favourite Cake)”, de Maryam Moghaddam şi Behtash Sanaeeha

Encounters - „Dormir de olhos abertos (Sleep with Your Eyes Open)”, de Nele Wohlatz

Panorama - „Faruk” de Aslı Özge

Forum - „The Human Hibernation” de Anna Cornudella Castro

Amnesty International Film Award (în valoare de 5.000 de euro) - „The Strangers' Case”, de Brandt Andersen

Premiile juriului ecumenic (experţi în film catolici şi protestanţi)

Wettbewerb - „Keyke mahboobe man (My Favourite Cake)” de Maryam Moghaddam & Behtash Sanaeeha

Panorama - „Sex” de Dag Johan Haugerud

Forum - „Marijas klusums (Maria’s Silence)” de Dāvis Sīmanis

Menţiune specială - „Intercepted” de Oksana Karpovych

Premiul Gilde deutscher Filmkunsttheater (Guild of German Art House Cinemas), acordat unui film din competiţie - „Sterben (Dying)”, de Matthias Glasner

Premiul C.I.C.A.E. (Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă) pentru cel mai bun film din Panorama - „Sex” de Dag Johan Haugerud

Premiul C.I.C.A.E. pentru cel mai bun film din Forum - „Shahid” de Narges Kalhor

Panorama Audience Awards

Premiul cititorilor cinefili ai Berliner Morgenpost (competiţie) - „Sterben (Dying)” de Matthias Glasner

Premiul cititorilor cinefili ai Tagesspiegel (Forum) - „Une famille (A Family)” de Christine Angot

