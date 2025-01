Cine este şoferul camionului Tesla, mort în explozia din faţa hotelului Trump din Las Vegas. Decizia lui Musk după incident

Anchetatorii caută posibile legături între atacul de la New Orleans și un altul, petrecut în Las Vegas, Nevada, care au avut loc la interval de câteva ore.

O camionetă Tesla Cybertruck, încărcată cu canistre de benzină și petarde, a explodat în fața hotelului lui Donald Trump. Șoferul, un fost militar activ din Colorado, a murit în deflagrație, pe care chiar el a provocat-o, iar 7 persoane au suferit răni minore.

Camioneta de tip Cybertruck – fabricată de compania Tesla a lui Elon Musk – a fost închiriată în Colorado și a ajuns la Las Vegas cu mai puțin de două ore înaintea deflagrației.

Kevin McMahill, Las Vegas Metropolitan Police Department: „Dimineața, aproximativ ora 8:40, o camionetă Tesla Cybertruck, din 2024, a parcat în zona de preluare a mașinilor, în fața Hotelului Internațional Trump. Șoferul era singurul ocupant al vehiculului. După foarte scurt timp, a început să iasă ceea ce părea să fie fum, apoi camioneta a explodat”.

Martor: „Din camera noastră, ne uitam direct către Trump Tower când am văzut o a doua explozie. Așadar, am auzit-o pe prima, iar pe a doua am și văzut-o. Parcă se lansau artificii”.

Kevin McMahill, Las Vegas Metropolitan Police Department: „Faptul că a fost o camionetă Cybertruck a limitat considerabil daunele produse în zona valet a hotelului, deoarece cea mai mare parte a suflului exploziei s-a propagat în sus. De fapt, dacă vă uitați la acele imagini, veți observa că ușile din sticlă de la intrarea în Trump Hotel nici măcar nu au fost sparte de explozie, deși camioneta era parcată chiar în față”.

Soferul a fost singura victimă a atacului

Șoferul care a provocat explozia ca un atentator sinucigaș este singura victimă.

Potrivit unor surse, bărbatul care a închiriat camioneta a fost identificat drept Matthew Alan Livelsberger, un militar care servea în Germania, dar era în concediu în Colorado. Soția lui nu mai știa nimic despre el de câteva zile.

Anchetatorii caută în continuare o posibilă legătură – pe filieră militară – între șoferul camionetei Tesla Cybertruck și suspectul care a intrat cu mașina în mulțime la New Orleans. Se știe că ambii au folosit aceeași aplicație de închirieri auto, Turo, pentru a-și procura vehiculele.

Șeful poliției i-a mulțumit în mod special lui Elon Musk, pentru că au fost transmise prompt imagini de la stațiile de încărcare Tesla, care au permis autorităților să afle traseul parcurs de camionetă din Colorado până la Las Vegas.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: