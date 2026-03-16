"El se află în Ucraina, însă este o vizită privată", a declarat oficialul pentru AFP. "Pur şi simplu vrea să sprijine Ucraina", a adăugat el.

Actorul american în vârstă de 65 de ani intenţionează ulterior să se deplaseze "pe frontul" din Ucraina, a declarat pentru AFP o altă sursă ucraineană. Recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul său din filmul "One Battle After Another", Sean Penn, un susţinător al Kievului la Hollywood, a vizitat de mai multe ori Ucraina de la începutul invaziei Rusiei în această ţară, în 2022.

De asemenea, în 2023, actorul a co-regizat un documentar despre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, fost actor.

Filmul, un portret admirativ al lui Zelenski, care urmăreşte ascensiunea spectaculoasă a acestuia de la comedian la lider militar, a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, în 2023.

În timpul interviurilor în care au vorbit despre primele luni ale invaziei Ucrainei, Sean Penn şi Volodimir au legat ceea ce amândoi au descris drept o prietenie profundă.

În 2025, Sean Penn şi starul rock Bono au transmis un apel vibrant către Occident pentru sprijinirea Ucrainei, la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes, pozând pentru fotografi pe covorul roşu alături de soldaţii ucraineni, notează AFP.