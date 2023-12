S-au împlinit 48 de ani de când Anthony Hopkins nu a mai băut alcool. Cum a marcat momentul celebrul actor

Starul, care a împlinit, duminică, 86 de ani, are o carieră activă, așadar admiratorii îl pot vedea în filmul „One life”, o poveste din al Doilea Război Mondial, care va fi lansat peste câteva zile.

Anthony Hopkins: "Salutare, tuturor și un An Nou fericit! Toţi petrecăreţii şi băutorii se distrează. Minunat! La mulţi ani, distracţie plăcută! Dar, dacă aveţi o mahmureală, amintiţi-vă de mine! Eu nu mai am, pentru că astăzi, acum 48 de ani, am încetat. Am primit ajutor pentru asta şi viaţa mea s-a schimbat. Nu vă invidiez că vă distraţi acolo, dar dacă aveţi nevoie de ajutor, există! Viața merită trăită!".

Sursa: Pro TV Dată publicare: 31-12-2023 19:33